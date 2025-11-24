Sosyal medya platformu X, trol hesaplarla mücadele amacıyla kullanıcı profillerinde hesapların hangi ülkeye bağlı olduğunun açıkça gösterileceği uygulamayı devreye soktu.

X'in yeni uygulaması, yolsuzluk soruşturmasına tutuklu bulanan Erkem İmamoğlu'nun trol ordusunu da ifşa etti. "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"nün propagandasını yapan "Büyükşehir Çalışıyor" adlı X hesabının yurtdışından yönetildiği anlaşıldı. X'in ifşa ettiği hesabın, Kuzey Amerika'da bir Apple cihazdan yönetildiği görüldü. Yine İBB'ye yönelik soruşturmayı manipüle etmeye çalışan ve FETÖ örgütü üyeleri tarafından yönetildiği iddia edilen 'Etkili haber' adlı trol hesabın da adresi Kanada'da çıktı.

ZORUNLU İTİRAF GELDİ

Trol hesap "Büyükşehir Çalışıyor", ifşa olmasının ardından "Kurucumuz yurtdışında yaşamaktadır" itirafında bulundu. X'in yeni özelliği sayesinde, ABD'deki birçok hükümete ait sosyal medya hesaplarının da İsrail'de açıldığı ortaya çıktı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın X hesabının oluşturulduğu yer ve konumu, İsrail'in başkenti Tel Aviv olarak görünüyor. X, ABD hükümet hesaplarının ifşa olmasının ardından saatler sonra bu hesapları uygulamadan 'muaf' tuttu.