Güncel

İmamoğlu'nun trollerine darbe! Kılıçdaroğlu harekete geçiyor

İBB'ye yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında son operasyon, yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun trol ordusuna yapıldı. CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyada kendisine hakaret edip, ölüm tehditleri savuran isimlerle ilgili suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

Yeni Şafak16 Ağustos 2025 Cumartesi 08:18 - Güncelleme:
İmamoğlu'nun trollerine darbe! Kılıçdaroğlu harekete geçiyor
Gözaltına alınan trol ordusunun hedef aldığı isimler, suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

İmamoğlu ve Özel tarafından kurulan trol ordusu sadece rakip isimlere saldırmadı, başta eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP içindeki birçok muhalif ismi de hedef aldı.

Şaibe iddiaları nedeniyle yargıya taşınan 38'inci Olağan Kurultay'ın dava sürecinde Kılıçdaroğlu'nu hedef alan trol ağı, eski genel başkana hakaret etmekle kalmamış, ölümle de tehdit etmişti.

Sosyal medyadaki saldırılarla ilgili çok sayıda suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu ve gözaltına alanın trol ordusu tarafından saldırıya uğrayan CHP'lilerin, şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunacağı iddia edildi.

İBB soruşturmasında yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 44 kişi gözaltında

Gözaltına alınan isim bakın kim çıktı?

CHP'li başkanın sağ kolu gözaltında

