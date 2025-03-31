Suç örgütü lideri olma suçlamasıyla tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun şaibeli üçüz villalarıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Tanesine sadece 5 milyon lira ödediği villalardan birini İmamoğlu'nun yıllık 6 milyon liraya kiraladığı belirlendi... Yani İmamoğlu satın aldığı villanın parasını bir yılda çıkardı. Hatta üstüne kâra bile geçti.

İşte o analizin videosu..

Konuya yönelik 24 TV'de dikkat çeken bir analiz haber yayımlandı.

Türkiye tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun milyarlık villalarını konuşuyor. Savcının iddiasına göre, sürecin her noktasında usulsüzlük, vergi kaçırma, iltimas ve görevi kötüye kullanma var.

5 MİLYONA ALIP 6 MİLYONA KİRALADI

İmamoğlu, bir buçuk milyar liralık üçüz villalaları sadece 15 milyon liraya almıştı. Villalardan birisini kendisi kullanıyordu. Diğerini oğlu selim İmamoğlu'na vermişti. Üçüncü villada kimin oturduğu merak ediliyordu. O da ortaya çıktı...

İmamoğlu'nun tanesine 5 milyon lira ödediği villayı yıllık 6 milyon liraya kiraladığı belirlendi.

Emlak piyasasındaki 'satın alınan bir gayrimenkulün parası 10-15 yıllık kiralama dönemiyle ancak çıkarılır' görüşünün aksine İmamoğlu, 5 milyon lirayı aldığı villayı yıllık 6 milyon liraya kiralamayı başardı. Böylece sadece bir yılda villanın parasını kazandı hatta kara bile geçti.

İMAMOĞLU'NUN ŞAİBELİ VİLLALARI

İmamoğlu villalarına koruma hizmeti de belediye iştiraki olan İSTGÜVEN A.Ş'den veriliyordu... Tutuklanan Ekrem İmamoğlu daha önce Sarıyer köstebek yuvası haline gelmişken sadece kendi villasına giden yolu asfaltlattı diye eleştirilerin hedefi olmuştu.

Ayrıca villaların manzarası kapamasın diye önündeki boş arazi için İBB kasasından 156 milyon lira ödetmiş... Villasının önüne başka villalar yapılmasının önüne geçmişti.

bir buçuk milyar liralık villaları İmamoğlu'na 15 milyon liraya satan müteahhit Ali Nuhoğlu'nun satıştan hemen daha sonra belediyeden 2.1 milyar liralık ihale kazanması şüpheli bulunmuştu.

Haber Merkezi

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