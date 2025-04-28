İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik ikinci dalga 'yolsuzluk operasyonu'nda gözaltı sayısı 51'e yükseldi; 2 şüpheli aranıyor. 3 ildeki operasyonlarda yakalananlar arasında İSTTELKOM A.Ş Genel Müdürü Melih Geçek'in de olduğu öğrenildi. Soruşturmanın ilk ayağında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun dışarıdan görevlendirdiği Geçek'e yöneltilen suçlama da belli oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddiasına göre Melih Geçek, 'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden İstanbulluların kişisel verilerini topladı ve bu verileri sattı.

İMAMOĞLU'NUN VERİ AVCISI

Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı seçildiği 2019'da ilk iş olarak Melih Geçek'i İstanbul'un kozmik verilerini kopyalama talimatı vermişti. Bu kişinin resmi görevi olmadığı için talep reddedilince İmamoğlu Geçek'i danışman olarak atayıp tekrar girişimde bulunmuştu. Veri tabanı kopyalama eylemi bu kez de mahkeme tarafından engellenmişti. Bağımsız bilişim uzmanı olarak gösterilen Geçek'in o dönem CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı bilgi işlem sorumlusu olduğu ortaya çıkmıştı.