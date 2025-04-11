Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 1990'da KKTC'den İstanbul Üniversitesi'ne yaptığı usulsüz yatay geçişle ilgili büyük bir çekişki gün yüzüne çıktı. Yatay geçiş formuna bizzat el yazısıyla "Ekonomik durumum iyi değildir" yazan İmamoğlu'nun aynı yıl kurulan İmamoğlu Eğitim İthalat - İhracat Ticaret Sanayi Anonim Şirketi'nde (İMAŞ) hisse sahibi olduğu ve 500 bin liralık hissesinin sermaye artırımıyla 2 milyar 2 milyon TL'ye çıktığı tespit edildi.

Yolsuzluktan tutuklanan, usulsüzlükten diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu'nun KKTC'den İstanbul Üniversitesi'ne yaptığı usulsüz yatay geçişle ilgili çok çarpıcı bir belgeye ulaşıldı.

HİSSE SAHİBİ ÇIKTI

Takvim'in haberine göre, 1990'da İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne sunduğu forma bizzat el yazısıyla "Ekonomik durumum iyi değildir" yazan İmamoğlu'nun aynı yıl kurulan İmamoğlu Eğitim İthalat ve İhracat Ticaret Sanayi Anonim Şirketi'nde (İMAŞ) hisse sahibi olduğu ortaya çıktı.

İMAŞ'ın 1990 tarihli ana sözleşmesinde şirket kurucusu Hasan İmamoğlu'nun 2 milyon liradan 20 hisse, Ekrem İmamoğlu'nun 500 bin liradan 5 hisse sahibi olduğu tespit edildi.

Diğer hisselerin aile üyeleri arasında taksim edildiği gözlemlendi.

Ekrem İmamoğlu'nun İMAŞ'ta hisse sahibi olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi nüshası

SERMAYE ARTIRIMINDAN İMAMOĞLU KARLI ÇIKTI! 500 BİN LİRALIK HİSSEDEN 2 MİLYARLIK HİSSEYE

Aynı şirketin kurulduktan hemen sonra sermaye artırımına gitmesi ise dikkat çekti.

1991'de İmamoğlu Eğitim AŞ, 10 milyon liralık sermayesini 10 milyar 10 milyon TL olarak revize etti. Sermaye artırımından en çok Ekrem İmamoğlu'nun karlı çıktığı görüldü. 500 bin liralık hissesinin 2 milyar 2 milyon TL'ye çıktığı belgelere yansıdı.

FETÖ kolejinin inşaatı için 1994'te karar alınmış

NİSAN 1994... FETÖ KOLEJİNİN İNŞAATI İÇİN GÖREV TAKSİMİ... TOPLANTIDAKİ İSİMLER HASAN VE EKREM İMAMOĞLU

İMAŞ'ın sırasıyla 1995, 2009, 2012 yıllarında da sermaye artırımı yaptığı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer aldı. 1994'ten sonra şirketin ortaklık yapısında değişiklikler görüldü. Yine aynı yıl yapılan İMAŞ Genel Kurul Toplantısı'nda Gülbahar Hatun Koleji'nin inşaatı ile ilgili karar alındı.

Bilindiği üzere Gülbahar Hatun Koleji, FETÖ'nün Türkiye'deki ilk özel okullarından biri olma özelliği taşıyor.

Trabzon Akçaabat'ta 1997'de açılan okul, 2016'ya kadar hizmet etti. 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişimi sonrası 23 Temmuz 2016'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararla faaliyetleri sona erdi.

Kolejin ismi daha sonraki süreçte FETÖ davalarına da konu oldu. Resmi evraklarda ve ifade tutunaklarında "FETÖ'nün Trabzon'daki Gülbahar Hatun Koleji" olarak geçti.

15 Temmuz öncesi kayyum kararı alan İMAŞ, 15 Temmuz'dan sonra kapanış ilanı verdi.