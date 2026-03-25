İmamoğlu'nun yolsuzluk davasında görüntü çekecekti... ‘Sahte basın kartı'yla salona giren kişi gözaltına alındı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının duruşmasına sahte basın kartıyla giren ve çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan E.Y.T. hakkında gözaltı talimatı verildiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince yargılaması başlayan dosyanın, Marmara Ceza İnfaz Kurumları'ndaki 1 nolu duruşma salonunda görülen duruşmasına sahte basın kartıyla girdiği ve çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı anlaşılan E.Y.T. hakkında gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildiği belirtildi.