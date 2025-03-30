İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İmamoğlu'nun polis ekiplerine teslim etmediği telefon hattının ise HTS kayıtlarına ulaşıldı.

SAVCILIK: İMAMOĞLU, İMAMOĞLU İNŞAAT'A 50 MİLYON LİRA AKTARAN ŞÜPHELİYLE İRTİBATLI

Dosyada, eski İBB Başkanı İmamoğlu'nun, İmamoğlu İnşaat şirketine 50 milyon lira aktardığı ileri sürülen Hüseyin Köksal ile 5 defa görüştüğü vurgulandı.

Aynı soruşturmada tutuklanan eski Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın ile 8, Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas ile 11, İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı Kağan Sürmegöz ile 2 kez görüştüğü belirlendi.

ÖRGÜT YÖNETİCİLERİNDEN BİRİ FATİH KELEŞ İLE 135 GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

HTS kayıtlarına göre İmamoğlu, soruşturma dosyasında "örgüt yöneticilerinden biri" olarak tanımlanan Fatih Keleş ile 135, Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ile 521, İPA Başkanı Buğra Gökçe ile 38 ve Necati Özkan ile 469 defa görüşme yaptı.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA TOPLAM 52 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında 93 şüpheli gözaltına alınmış, eski İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 52 şüpheli tutuklanmıştı.

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