İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2025 Pazar / 1 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0671
  • EURO
    41,2679
  • ALTIN
    3768.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme: HTS kayıtları iletişim ağını deşifre etti
Güncel

İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme: HTS kayıtları iletişim ağını deşifre etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, polise teslim etmediği ikinci telefonunun HTS (Historical Traffic Search) kayıtları incelendi. Yapılan inceleme sonucunda, İmamoğlu'nun aynı soruşturmada tutuklanan diğer şüphelilerle yoğun bir iletişim içinde olduğu belirlendi.

Haber Merkezi30 Mart 2025 Pazar 20:36 - Güncelleme:
İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme: HTS kayıtları iletişim ağını deşifre etti
ABONE OL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İmamoğlu'nun polis ekiplerine teslim etmediği telefon hattının ise HTS kayıtlarına ulaşıldı.

SAVCILIK: İMAMOĞLU, İMAMOĞLU İNŞAAT'A 50 MİLYON LİRA AKTARAN ŞÜPHELİYLE İRTİBATLI

Dosyada, eski İBB Başkanı İmamoğlu'nun, İmamoğlu İnşaat şirketine 50 milyon lira aktardığı ileri sürülen Hüseyin Köksal ile 5 defa görüştüğü vurgulandı.

Aynı soruşturmada tutuklanan eski Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın ile 8, Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas ile 11, İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı Kağan Sürmegöz ile 2 kez görüştüğü belirlendi.

ÖRGÜT YÖNETİCİLERİNDEN BİRİ FATİH KELEŞ İLE 135 GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

HTS kayıtlarına göre İmamoğlu, soruşturma dosyasında "örgüt yöneticilerinden biri" olarak tanımlanan Fatih Keleş ile 135, Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ile 521, İPA Başkanı Buğra Gökçe ile 38 ve Necati Özkan ile 469 defa görüşme yaptı.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA TOPLAM 52 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında 93 şüpheli gözaltına alınmış, eski İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 52 şüpheli tutuklanmıştı.

Ekrem İmamoğlu'nun babasından kin dolu sözler

Firari isimle birlikte kurmuşlar

İBB'de şişirilmiş fatura vurgunu! İki hoparlörle 2 milyon lira götürdüler

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.