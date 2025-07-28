İmamoğlu'nun yüksek lisans diploması da iptal

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasından tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisansını iptal etti. Üniversite yönetimi, 24 Temmuz 2025 tarihli ve 28 sayılı toplantısında aldığı kararla, İmamoğlu'nun yüksek lisans mezuniyet işlemlerinin "koşullardaki eksiklik" gerekçesiyle geçersiz olduğuna hükmetti.

REKTÖRLÜK: İNCELEYİN

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü'nden 1990 tarihinde usulsüz yatay geçiş yaparak mezuniyetleri ve diplomaları 'yokluk' ve 'açık hata' gibi gerekçelerle geri alınarak iptal edilen 28 kişiyle ilgili inceleme ve gerekli işlemlerin yapılması talep etti. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü de, İmamoğlu'nun, 'lisans mezuniyet' koşulunun sağlanamadığından bahisle ve öğrencilik statüsüne girişte yer alan 'koşullarda eksiklik' nedeniyle yüksek lisans mezuniyetinin ve diplomasının geçersiz sayılmasına" karar verdi. İmamoğlu'nun hazırladığı mezuniyet tezinin de YÖK Başkanlığı'na ait Ulusal Tez Merkezi'nden kaldırılmasına oy birliğiyle karar verildi.