İmamoğlu'nun zengin ettiği tamirci Remzi kayıplara karıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen geçen haftaki 5. dalga operasyonunda, İBB'den aldığı ihalelerle milyarder olan tamirci Remzi Baka ile ağabeyi Şaban Baka'nın firari olarak arandığı ortaya çıktı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım A.Ş. şirketinin sahibi Remzi Baka'nın yurt dışına kaçtığı iddia edildi.

Yolsuzluk soruşturmasının kilit ismi olarak itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş, İmamoğlu döneminde belediyeden aldığı 35 ihaleyle 19 milyar lira kazanarak dudak uçuklatan tamirci Remzi Baka'nın Ulaşım A.Ş. şirketini ifadesinde deşifre etti.

Aktaş ifadesinde CHP Genel Başkan Yardımcısı, PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Remzi Baka'nın 2019 ile 2024 arasında İBB'den aldığı 35 ihalede KDV dahil 19 milyar 724 milyon lira gibi rekor bir tutarda para kazandığı Ulaşım A.Ş. şirketinden de bahsetti.

Aktaş ifadesinde, "2019 yerel seçimlerinde, Ekrem İmamoğlu'nun İBB başkanlığını kazanmasından sonra Özgür Karabat'ın Genel Müdür olarak getirmiş olduğu Alper Kolukısa aracılığı ile 21-b pazarlık ihaleleri ile çok sayıda garajın tamir bakım ve onarım işleri Ulaşım A.Ş.'ye verildi. AK Parti döneminden işleri devam eden şirketlere ciddi bir şekilde baskı yapılmaya başlandı.

Dönemin genel müdürü Alper Kolukısa ile Yusuf Yadoğlu, Antalya'da bir otelde görüşürken Yusuf tarafından Alper'e para verilirken çekilen video kaydı ile kurumda bu işlerin açığa çıkmasından dolayı Şefik Ok, İETT'de bakım onarım işlerini yapan tüm firmaları Küçükçekmece'deki Menderes Cemaloğlu'na ait şirketin merkez binasında toplantıya davet etti" dedi.

FİRARİ ŞABAN BAKA DA TOPLANTIDAYDI

Toplantıda Şefik Ok'un Ekrem İmamoğlu tarafından görevlendirildiğini söylediğini anlatan Aktaş, "Florya'daki başkanlık konutunda toplantı yapılacağını bildirdi. Konuttaki toplantıda Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Bülbüllü, Şefik Ok, Fatih Yadoğlu, Şaban Baka ve Caner Vural görüştü. Toplantıda, firmaların İBB yönetiminin isteklerini kabul etmemeleri halinde sözleşmelerin ifası sırasında çok fazla zorluk çıkarılacağı ve ödemelerinin yapılmayacağı belirtildi. Talepleri, taraflarına sözleşme bedeli üzerinden yüzde 10 ödeme yapılması ve bu yüzde 10'luk ödemenin her hak ediş yapıldığında talep ettikleri tutarlarda kendilerine teslim edilmesiydi. Ulaşım A.Ş. firması ile Beydağ Ltd. Şti. firması Ayazağa garajı bakım onarım ihalesinde iş devri protokolünde görüleceği üzere, Ulaşım A.Ş. firmasının işleri daha da büyütülmeye çalışıldı. Ulaşım A.Ş. garaj sayısını arttırırken belediyeye ayrıca bakım işlerinin dışında otobüs ve metrobüs satış ihalelerini de alarak hak ediş ödemelerini rahat bir şekilde almaya başladı" dedi.

REMZİ BAKA İLE ORTAK OLMUŞLAR

AK Parti döneminde iş alan diğer firmaların sürekli ödeme baskısı altında sıkıştırılıp söz edilen taleplerin yerine getirilmesi istendiğini iddia eden Aziz İhsan Aktaş, "15 ağustos 2024'te yapılan ihaleler incelendiğinde Ulaşım A.Ş. firması ile Yusuf Yadoğlu'na ait firmaların ticari anlaşmazlığı sonucu 2 adet ihale 23.08.2024'de iptal edilerek, 12 Kasım 2024'de 2 ihale birleştirilerek tekrar ihaleye çıkılmıştır. Yusuf Yadoğlu'nun kontrolündeki şirketlerin bu ihalelere teklif verme yeterliliği ortadan kalmış olmasından dolayı kendisi bizzat benimle görüşerek bu ihalelere katılmak istediğini, sahibi olduğum Elif A.Ş. ile ortak girişim yapmak istediğini söyledi. Ben de kendisine bu konuda destek verdim. Şirket yöneticimi Antalya'ya gönderdim.

Teminat ve teklif mektupları kendi firmaları Hanzade A.Ş. üzerinden sunuldu. Daha sonrasında anladığım kadarı ile Yusuf Yadoğlu, Remzi Baka ve Cafer Mahiroğlu bu projelerde ortak olmuşlar ve anlaşmışlar. Bu süreçlerin tamamını Ekrem İmamoğlu'nun talimatı ile Fatih Keleş'in bilgisi dahilinde İbrahim Bülbüllü'nün organizasyonu ile yapıldı. İfademde Yusuf Yadoğlu'na ait şirket ile Remzi Baka'ya ait şirket arasındaki anlaşma protokolünün sunuyorum.

Ayrıca kardeşlerime ait şirketten iş ve ödeme baskısı ile İBB yönetiminin kendilerinden talep ettiği ödemelerin tutarlarını ve ulaşabildiğim dekontları, teslim yeri ve teslim edilen kişileri, cezaevinden avukatlarım aracılığı ile yapılan görüşme neticesinde sunuyorum. Diğer firmalardan da aynı bu yöntem ile para toplanmıştır." diye konuştu.

İETT'YE 84 MİLYON 857 BİN ÖDEME YAPILDI

Aktaş ifadesine şu şekilde devam etti: Bu zamana kadar İETT'ye toplamda 84 milyon 857 bin 500 lira ödeme yaptım. Bu ödemelerin tarih ve miktarlarını gösterir listeyi ve paraların bankadan çekildiği tarihlerden makbuzunu temin ettiklerimi dosyaya sunuyorum. Bu tarihlerle sinyal bilgileri karşılaştırıldığında bahsettiğim hususlar teyit edilecektir.

TAMİRCİ ÇIRAĞIYDI İMAMOĞLU İLE MİLYARDER OLDU

Siirt'ten ailesiyle İstanbul'a göç ettikten sonra Topkapı'daki otobüs servisinde çırak olarak mesleğe adım atan Remzi Baka, daha sonra Esenler Sanayi Sitesi'ndeki servisinde sigortalı olarak çalışmaya başladı.

Askerliğini yaptıktan sonra Esenler'deki işyerinde yeniden çalışmaya başlayan Baka, ustası ölünce yerini alarak burada usta başı oldu.

Daha sonra Dolapdere Sanayi Sitesi'nde 2011-2012 yıllarında kendi işyerini açan Remzi Baka, 2013'te ise şimdi hizmet verdiği Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. firmasıyla İkitelli OSB'ye geçti.

13 sene öncesine kadar mekanik ve şanzıman ustası olan ve 'tamirci Remzi' olarak tanınan Remzi Baka, İstanbul Büyükşehir Belediye'sinden son 5 yılda aldığı ihalelerle ihya oldu.

Tamirci Remzi, CHP Genel Başkan Yardımcısı, PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı şirketiyle 2019 ile 2024 arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı 35 ihalede KDV dahil 19 milyar 724 milyon lira gibi rekor bir tutarda para kazandı.

İBB'nin otobüsleri tamir ettirmek için 2024'te harcadığı 12.7 milyar liraya 2 bin 250 tane sıfır otobüs satın alabileceği ortaya çıktı.

KENDİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI AĞABEYİ GENEL MÜDÜR

Ulaşım İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi 14 Kasım 2014'te İstanbul Ticaret Odası'na kaydoldu. Şirket 25 milyon lira sermaye ile kuruldu.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak Remzi Baka olarak görünürken, ağabeyi Şaban Baka ise Genel Müdür olarak görev yapıyor. Remzi Baka'nın yurt dışında olduğu belirtilirken, Şaban Baka ise firari olarak aranıyor.

Erdoğdu getirdi, İmamoğlu'nun kasası götürdü

Kilit isim her şeyi itiraf etti! 124 milyonluk kirli rüşvet ağı

600 kişilik time 46 milyon TL