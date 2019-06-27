İmar affı ödeme son günü ne zaman bitiyor? İmar barışı ödeme süresi uzatılacak mı, 30 Haziran’da bitecek mi?

‘İmar affı ödeme son günü ne zaman bitiyor? ? İmar barışı ödeme süresi uzatılacak mı? İmar affı ödemesi 30 Haziran’da bitecek mi?’ sorularına imar affı ile ilgilenen vatandaşlar yanıt arıyor. İmar affı barışının bitimine 3 kaldı. Hem imar affı hem de yapı kayıt bedeli ödemesi son başvuru tarihi ile ilgili son dakika açıklaması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan geldi. Yapılan açıklamaya göre, İmar Barışı için başvuru süresi yeniden uzatılmayacak.​ Bakan Kurum’un yaptığı açıklamaya göre, kaçak yapı meselesi hükümetin gündeminde çıkacak. Yapı kayıt bedelleri ise 30 Haziran'a kadar yatırılabilecek. İmar Barışı, 31 Aralık 2017'den önce inşa edilen imara uygun olamayan kaçak yapıları kapsıyor. İmar Barışı, 31 Aralık 2017'den önce inşa edilen imara uygun olamayan kaçak yapıları kapsıyor. Yapı kayıt bedeli, arsa emlak vergi değeri ile yapı yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3 ticari kullanımda yüzde 5 olarak uygulanacak. İşte İmar affı ödemesiyle ilgili merak ettiğiniz son dakika gelişmeleri haberimizin detaylarında…

İMAR AFFI BARIŞI UZATILACAK MI?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İmar Barışı için başvuru süresi yeniden uzatılmayacak.​

YAPI KAYIT BEDELİ ÖDEME SON GÜN NE ZAMAN?

Yapı kayıt bedelleri ise 30 Haziran'a kadar yatırılabilecek. İmar Barışı, 31 Aralık 2017'den önce inşa edilen imara uygun olamayan kaçak yapıları kapsıyor.

YAPI KAYIT ÖDEME NASIL YAPILIR?

Yapı kayıt bedeli, arsa emlak vergi değeri ile yapı yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3 ticari kullanımda yüzde 5 olarak uygulanacak.

Yapınız için ödemeniz gereken yapı kayıt bedeli otomatik olarak belirlenecek ve 24 saat içinde cep telefonunuza otomatik olarak banka hesap numarası ve başvuru numarası gelecek. Yapı kayıt ücretini yatırdıktan sonra imar ve ruhsata aykırı yapınızı kayıt altına almış ve Yapı Kayıt Belgesi'ni edinmiş olacaksınız.

YAPI KAYIT BELGESİ ALAN YAPI YENİLENEBİLECEK Mİ?

Alınacak yapı kayıt belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacak.

Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır ve düzenlenen yapı kayıt belgesi imar açısından herhangi bir kazanılmış hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz.

HÜKÜMETTEN İMAR BARIŞI AÇIKLAMASI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ tarafından Başakşehir-Kayabaşı'nda gerçekleştirilen 4 bin 467 sosyal konut projesi kapsamında, konut alma hakkı kazananlar için Avrasya Gösteri Merkezi'nde düzenlenen kura çekimine katıldı. Bakan Kurum, burada imar barışı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"İMAR BARIŞINA 10 MİLYON 250 BİN VATANDAŞIMIZ BAŞVURDU"

Alt yapıdan üst yapıya pek çok alanda planlama yaptıklarını kaydeden Kurum, "Bugün de bu anlayışla 2 bin 338 konutumuzun kurası için bir araya geldik. İmar barışı başvuru süremiz 15 Haziran'da doldu. Ödeme süremiz de 30 Haziran 2019 tarihinde tamamlanıyor. Bu güne kadar imar barışına 10 milyon 250 bin vatandaşımız başvurdu. Vatandaşlarımızın bu süreçten faydalanmaları amacıyla pazar gününe kadar Ziraat Bankamız hafta sonuna kadar açık olacak."

İMAR BARIŞI ÖDEMESİ HANGİ BANKAYA YAPILIYOR?

İmar barışı ödemeleri Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan yapılabiliyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank 29 Haziran Cumartesi ve 30 Haziran Pazar günleri 10.00-16.30 saatleri arasında 81 ilde yeterli sayıda şube ile İmar Barışı ödemelerini almaya devam edecek.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın 29 Haziran Cumartesi ve 30 Haziran Pazar günleri 10.00-16.30 saatleri arasında açık olacak şubeleri www.ziraatbank.com.tr, www.halkbank.com.tr ve www.vakifbank.com.tr internet sitelerinden öğrenilebilecek.

İmar Barışı ödemeleri 30 Haziran 2019 Pazar günü saat 23.59’a kadar Ziraat Bankası ATM’lerinden, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank internet şubelerinden, Ziraat Bankası ve Vakıfbank mobil uygulamalarından da yapılabilecek.

İMAR BARIŞININ SAĞLAYACAĞI FAYDALAR NELERDİR?

1-) İmar Barışı’ndan faydalanan ve yapı kayıt belgesi alan yapılara elektrik, su ve doğal gaz bağlanabilecektir.

2- Yapı Kayıt Belgesi alan binalar için yıkılma endişesi son bulacaktır. Ancak depremsellik açısından yapılarda alınması gereken her türlü tedbiri malikleri alacaklardır.

3-) İmar Kanununa göre alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen para cezaları iptal edilecektir.

4-) Yapı kayıt sahipleri kendi mülklerini ekonomik bir değer olarak gösterebileceklerdir.

"KAÇAK YAPI MESELESİNİ GÜNDEMDEN ÇIKARACAĞIZ"

İmar barışının 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan yapıları ilgilendirdiğini vurgulayan Kurum, "Bundan sonraki yapılmış kaçak yapılar, yine bizim doğal sit alanlarımızda, tarihi ve kültürel alanlarımızda yapılan yapılarımıza ilişkin de devletimiz, bakanlığımız her türlü kararlılığı gösterecek. 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılan yapıların yıkımına ilişkin süreci de kararlı bir şekilde yürüteceğimizi de ifade etmek isterim. Kaçak yapı meselesini ülkemizin gündeminden inşallah tamamen bu düzenlemeyle çıkarmış olacağız. Yapacağımız sosyal ve kentsel dönüşüm projeleriyle de sağlam, güvenli, yaşanabilir şehirler inşa etmek için de Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda 2023, 2053'ün 2073'ün Türkiyesi için sizlere hizmet etmek için gece gündüz çalışacağız." diye konuştu.

Proje kapsamında 67 ilde 140 projede 50 bin sosyal konut için rekor başvuru aldıklarını belirten Kurum, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar 29 ilimizde 37 projemizin kura çekimini tamamlamış olduk. Bugüne kadar 18 bin 52 hak sahibimizi belirlemiş olduk. Akabinde inşaat süreçlerine girip 36 ay süresinde de vatandaşlarımıza konutlarını teslim etmiş olacağız. İlk başvurumuzu Ankara'da çektik, sonra Konya, şimdi de İstanbullu kardeşlerimizle bir aradayız. Sosyal konut kadar kentsel dönüşüm de çok elzem. Vatandaşımızın kentsel dönüşümde mağdur olmaması adına düzenleme yaptık. 3194 sayılı kanunla şehirlerimizin düzenlemesine gittik. Açıkladığımız manifesto çerçevesinde sizlerle gönül birliği içerisinde projeleri sizlerle gönül birliği içerisinde bu projeleri gerçekleştireceğiz diyorum. Konut çıkanlara hayırlı olsun diyorum. Çıkmayanlar hiç üzülmesin biz projelere devam edeceğiz."

TOKİ Başkanı Ömer Bulut ise, TOKİ'nin konut yapımı, dar gelirli vatandaşların konut sahibi olması ve şehirlerin yenilenmesinde önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Son 16 yılda 843 bin 798 konut rakamına ulaştıklarını bildiren Bulut, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 3 buçuk milyon vatandaşımız konut sahibi edinilmiştir. 50 bin yeni sosyal konut üretilmesi kapmasında projelerimiz hızla devam etmektedir. Şimdiye kadar 37 projenin konut kuraları çekilerek 15 bin 52 hak sahibi belirlenmiştir. 19 Ağustos 2019 tarihi itibariyle 50 bin sosyal konut kapsamındaki kura çekimleri tamamlanmış olacak.

Konut üretimi konusunda en çok yatırım yaptığımız ve önem verdiğimiz illerin başında İstanbul gelmektedir. TOKİ ve iştirakleri tarafından son 16 yıl içerisinde İstanbul genelinde inşa edilen konut sayısı 161 bin 764'tür. Halen 18 bin 443 konutun da inşaatı devam etmektedir. 50 bin yeni sosyal konut hamlesi kapsamında İstanbul'da toplamda 5 projede 6 bin 300 sosyal konut inşa edilecektir. Konutların 3 bin 300'ü 2+1, 3 bini ise 3+1 olarak planlanmıştır. Bu konutların yüzde 10'u şehit ve gaziler, yüzde 5'i engelliler, yüzde 25'i de emekliler için ayrılmıştır. Bugün 2+1 büyüklüğünde 2 bin 338 konutun hak sahipleri noter çekilişiyle belirlenecektir. Yarın da 2 bin 129 3+1 konutların kurası çekilecektir. 28 Haziran'da Silivri, 1 Temmuz'da Tuzla Aydınlı, 2 Temmuz'da da Ayazma ve Hoşdere konutlarının kuraları çekilerek İstanbul'daki kuralar bitirilmiş olacaktır."

Bakan Kurum, hak sahibi şehit aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Kurum daha sonra TOKİ Başkanı Bulut ile kura çekilişini gerçekleştirdi.