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İmar barışı uyanıkları

İmar barışını fırsat bilen uyanık bir vatandaşın yaptıkları pes dedirtti. Olmayan konutu için Yapı Kayıt Belgesi alan bir vatandaşın, kiraya verdiği devlet arazisinin otopark yapıldığı ortaya çıktı.

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Büyükçekmece’de akılllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İmar Barışı’ndan yararlanan bir vatandaş hazineye ait arazide konutu olduğunu belirterek Yapı Kayıt Belgesi aldı. İddiaya göre söz konusu konutun olduğu belirtilen arazide herhangi bir yapı olmazken, vatandaşın hazineye ait araziyi başka birine kiraladığı öne sürüldü.

ARAZİ E-5 KENARINDA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından vatandaşların imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olarak yaptığı yapıların kayıt altına alınarak yapılara yasallık kazandırılması hedefiyle hayata geçirilen İmar Barışı’na yüz binlerce vatandaş başvurdu. 31 Aralık 2017 tarihinden önce tamamlanan konut ya da iş yerleri için geçerli olan imar barışıyla çok sayıda vatandaş yapısını kayıt altına alırken uyanıklar da imar barışından yararlanmak için harekete geçti. İddiaya göre bir vatandaş Büyükçekmece’nin merkezinde bulunan E-5 kenarında yer alan hazineye ait olan 817 metrekarelik alanda konutunun olduğunu iddia edip imar barışına başvurarak Yapı Kayıt Belgesi aldı.

OTOPARK YAPILDI

Çevredekilerin İmar Barışı’ndan yararlanarak devlet arazisini ucuza almak amacıyla yapıldığını öne sürdüğü olayda iddiaya göre vatandaş bununla da kalmayarak devlet arazisini başka bir vatandaşa kiraladı. 

Yapı Kayıt Belgesi’ne konu olduğu belirtilen alan ise drone ile görüntülendi. Görüntülerde alanda herhangi bir yapı olmadığı gözler önüne serilirken alanın araçlar için park yeri olarak kullandığı görüldü.

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