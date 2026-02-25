Doğa ve tatil cenneti Marmaris'in zenginlerin gözdesi kırsal mahallesi Hisarönü'nde cennetten bir köşe olarak adlandırılan bin 849 metrekarelik arsa ilçe belediyesi tarafından 50 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

Önü deniz, etrafı villalarla çevrili tarla vasıflı arazinin satışı 11 Mart'ta saat 14.00'te kapalı teklif usulü ihale ile gerçekleşecek. Marmaris Belediyesi ihaleye katılacakların 1,5 milyon TL geçici teminat yatırması gerektiğini belirtti. Söz konusu arsa için istenen bedelin metrekaresinin 27 bin 42 TL'ye denk geldiğini ifade eden emlak danışmanı Kaan Kaya, "Yer, çok güzel ve değerli bir noktada. Çevreleyen villalar ile arasında yol var, bu da imara açılma olasılığını güçlendiriyor" şeklinde konuştu.

SATIŞ KAFALARI KARIŞTIRDI

Marmaris Belediyesi'nin söz konusu arsayı neden satışa çıkardığı merak konusu oldu. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün 2 Aralık 2025'te gerçekleşen Belediye Meclis Toplantısı'nda, "Bugüne kadar 1 milyar 726 milyon TL borç ödedik. Bunun çok büyük bir kısmı geçmiş dönemden gelen borçlardı. 2023 yılında 297 milyon TL, 2024 yılında ise 80 milyon TL bütçe açığımız vardı. Bu yıl ise 412 milyon TL artıdayız. Açık veren belediyeden fazla veren belediyeye dönüşmüş durumdayız" dediği hatırlatıldı. Söz konusu arsa satışı, 'madem belediyenin fazla parası var, o halde böyle değerli bir taşınmaz neden satılıyor?' sorusunu akıllara getirdi.