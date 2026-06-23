Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Valilikten yapılan açıklamada, 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

23 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00 sıralarında Yahşihan ilçesi Bedesten mevkiindeki imha sahasında, gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri esnasında mühimmatın kazaen patlaması sonucu özel şirket çalışanı 2 personel vefat etmiştir.

Olayın ardından AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlar süratle bölgeye sevk edilmiş, bölgede gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır.

Meydana gelen olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatılmış olup süreç ilgili makamlarca titizlikle takip edilmektedir. .

Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.