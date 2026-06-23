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İmha sırasında mühimmat patladı! Kırıkkale Valiliği: 2 kişi yaşamını yitirdi

Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Valilikten yapılan açıklamada, 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

HABER MERKEZİ23 Haziran 2026 Salı 16:06 - Güncelleme:
İmha sırasında mühimmat patladı! Kırıkkale Valiliği: 2 kişi yaşamını yitirdi
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Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Valilikten yapılan açıklamada, 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

23 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00 sıralarında Yahşihan ilçesi Bedesten mevkiindeki imha sahasında, gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri esnasında mühimmatın kazaen patlaması sonucu özel şirket çalışanı 2 personel vefat etmiştir.

Olayın ardından AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlar süratle bölgeye sevk edilmiş, bölgede gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır.

Meydana gelen olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatılmış olup süreç ilgili makamlarca titizlikle takip edilmektedir. .

Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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