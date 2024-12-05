İMKANDER'den Suriyeli sivillere yardım eli

Esed rejimi ve terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Halep kentinde ve çevresindeki sivillere yardım elini uzatan İMKANDER, Suriyeli sivillere ekmek dağıtmaya başladı.

Dernek, söz konusu bölgelerde aş evleri ve fırınlar kurarak insani yardım faaliyetinde bulunmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İnsani yardım çalışmaları hakkında açıklama yapan İMKANDER Gaziantep Temsilcisi ve Suriye Koordinatörü Sait Gökdere, "Elhamdülillah Esed rejiminden ve PKK'dan kurtarılan bölgelerde mazlum kardeşlerimize ekmek dağıtmaya başladık. Halep'in özgürleştirildiği ilk günden itibaren burada insani yardım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Halep ve çevresinden yapacak olduğumuz insani yardım çalışmalarımız için bağışçılarımızdan destek bekliyoruz" dedi.