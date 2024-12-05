İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Aralık 2024 Perşembe / 4 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,6902
  • EURO
    36,7596
  • ALTIN
    2932.95
  • BIST100
    9935.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

İMKANDER'den Suriyeli sivillere yardım eli

İnsanı Müdafa ve Kardeşlik Derneği (İMKANDER), Suriye'nin Halep kentinde ve çevresindeki bölgelerde bulunan sivillere ekmek dağıttı.

5 Aralık 2024 Perşembe 22:15 - Güncelleme:
İMKANDER'den Suriyeli sivillere yardım eli
ABONE OL

Esed rejimi ve terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Halep kentinde ve çevresindeki sivillere yardım elini uzatan İMKANDER, Suriyeli sivillere ekmek dağıtmaya başladı.

Dernek, söz konusu bölgelerde aş evleri ve fırınlar kurarak insani yardım faaliyetinde bulunmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İnsani yardım çalışmaları hakkında açıklama yapan İMKANDER Gaziantep Temsilcisi ve Suriye Koordinatörü Sait Gökdere, "Elhamdülillah Esed rejiminden ve PKK'dan kurtarılan bölgelerde mazlum kardeşlerimize ekmek dağıtmaya başladık. Halep'in özgürleştirildiği ilk günden itibaren burada insani yardım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Halep ve çevresinden yapacak olduğumuz insani yardım çalışmalarımız için bağışçılarımızdan destek bekliyoruz" dedi.

  • İMKANDER
  • Halep
  • Suriye yardımı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.