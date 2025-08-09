İSTANBUL 31°C / 23°C
İmmünoterapi ilaçlarının dağıtımı... Usta: 15 Ağustos'a kadar tüm illeri tamamlayacağız

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Hakan Usta, 'Öncelikle Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa başta olmak üzere bu illerdeki ilaçların dağıtımlarını tamamladık. 15 Ağustos'a kadar da tüm illerdeki dağıtımları tamamlayarak bu ilaçlarla ilgili halkımıza eksikliğini hissettirmeden tedavilerine katkı sağlamaya devam edeceğiz.' açıklamasında bulundu.

Usta, 10 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı" ile "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" kapsamında geri ödeme listesine alınan 5 immünoterapi ilacının dağıtım sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulan bu gelişmenin ardından Sağlık Bakanlığınca gerekli çalışmaları yaptıklarını belirten Usta, "Öncelikle Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa başta olmak üzere bu illerdeki ilaçların dağıtımlarını tamamladık. 15 Ağustos'a kadar da tüm illerdeki dağıtımları tamamlayarak bu ilaçlarla ilgili halkımıza eksikliğini hissettirmeden tedavilerine katkı sağlamaya devam edeceğiz." bilgisini paylaştı.

Usta, halk sağlığı için her aşamada titizlikle çalıştıklarının altını çizerek, "İlacın, hekimden başlayan bir süreci var. Hekimden sonra eczane aşamasıyla ilaçlara erişilebilirlikte herhangi bir problemimiz olmayacak. Hastalarımız, ihtiyaçları doğrultusunda sisteme dahil edilen ilaçlara ödeme yapmadan ulaşabilecekler." ifadelerini kullandı.

