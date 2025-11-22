Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun Meclis'teki toplantısında üyelerin İmralı'ya gitme önerisi oylandı.

CHP ve Yeniden Refah Partisi'nin katılmadığı oylamada; AK Parti, MHP, DEM Parti, TİP, EMEP, 'evet' oyu verirken; DSP, HÜDA-PAR, Demokrat Parti, 'hayır' oyu verdi. Yeni Yol Grubu ise çekimser kaldı. Oylamada 32 'evet', 3 'hayır' çıkarken, 2 üye de 'çekimser' kalmış oldu. Komisyon böylece İmralı'ya gitme kararı aldı.

CHP'DE "İMRALI" KAVGASI

CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat, Genel Başkan Özgür Özel'in İmralı heyetinde yer almayacağını açıklamasını eleştirdi.

Fırat tepkisini şu sözlerle dile getirdi: İmralı ziyareti çözümün uğraklarından biridir zira sorun ancak muhataplarıyla çözülür. CHP gereken cesareti sergileyememiş ve tarihsel gelişimi doğru okuyamamıştır. Kürt sorununun çözümünde yer almayan bir partinin iktidar olma şansı yoktur. Partimizin politik ve ideolojik olarak yeni bir soluğa, yeni ve cesur bir siyasete ve buna önderlik edecek güçlü bir çıkışa ihtiyacı netleşmiştir.

CHP'den ihraç edilen Gürsel Tekin'den de, "Partinin izlediği 'uzaktan konuşalım ama yanına gitmeyelim', 'Zoom üzerinden temas kuralım ama yüz yüze sorumluluk almayalım' gibi stratejik olmayan tutumunun; iktidarın elini güçlendireceği açıktır. CHP yönetimi, bu süreci doğru okuyamamıştır" diye eleştirdi.

