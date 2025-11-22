Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun Meclis'teki toplantısında üyelerin İmralı'ya gitme önerisi oylandı.

CHP ve Yeniden Refah Partisi'nin katılmadığı oylamada; AK Parti, MHP, DEM Parti, TİP, EMEP, 'evet' oyu verirken; DSP, HÜDA-PAR, Demokrat Parti, 'hayır' oyu verdi. Yeni Yol Grubu ise çekimser kaldı. Oylamada 32 'evet', 3 'hayır' çıkarken, 2 üye de 'çekimser' kalmış oldu. Komisyon böylece İmralı'ya gitme kararı aldı.

CHP'nin İmralı kararına, parti içinden hem destek hem de tepki geldi.

CHP'DE "İMRALI" İSTİFASI

Karara tepki gösteren bir diğer isim de CHP Nusaybin İlçe Seçim Kurulu ve İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Abdulvehap Akan oldu.

Akan istifasını, yayınladığı bir video ile duyurdu.

