İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Kasım 2025 Cumartesi / 2 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4444
  • EURO
    48,9241
  • ALTIN
    5552.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İmralı kararı tepkisi! CHP'de istifalar başladı
Güncel

İmralı kararı tepkisi! CHP'de istifalar başladı

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı ziyaretine temsilci göndermeyeceğini açıklayan CHP'de kavga başladı. Karar sonrası CHP Nusaybin İlçe Seçim Kurulu ve İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Abdulvehap Akan partisinden istifa ettiğini açıkladı.

HABER MERKEZİ22 Kasım 2025 Cumartesi 14:34 - Güncelleme:
İmralı kararı tepkisi! CHP'de istifalar başladı
ABONE OL

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun Meclis'teki toplantısında üyelerin İmralı'ya gitme önerisi oylandı.

CHP ve Yeniden Refah Partisi'nin katılmadığı oylamada; AK Parti, MHP, DEM Parti, TİP, EMEP, 'evet' oyu verirken; DSP, HÜDA-PAR, Demokrat Parti, 'hayır' oyu verdi. Yeni Yol Grubu ise çekimser kaldı. Oylamada 32 'evet', 3 'hayır' çıkarken, 2 üye de 'çekimser' kalmış oldu. Komisyon böylece İmralı'ya gitme kararı aldı.

CHP'nin İmralı kararına, parti içinden hem destek hem de tepki geldi.

CHP'DE "İMRALI" İSTİFASI

Karara tepki gösteren bir diğer isim de CHP Nusaybin İlçe Seçim Kurulu ve İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Abdulvehap Akan oldu.

Akan istifasını, yayınladığı bir video ile duyurdu.

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik gelişme: Komisyon 'İmralı" kararını verdi

"İmralı" kararı sonrası CHP karıştı

MHP'den İmralı'ya gidecek isim belli oldu
  • Abdulvehap Akan
  • istifa

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya kıl payı: Heyelan anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.