Güncel

Terörsüz Türkiye'de 2. aşama! İmralı'dan 27 Şubat'ın yıldönümünde yeni çağrı

DEM Parti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütüne fesih çağrısı yaptığı 27 Şubat'ın yıl dönümünde basın açıklaması düzenledi. İmralı'nın okunan ikinci mesajında, 'Negatif isyan dönemi sona erdi, örgüt siyaset tercihini ortaya koydu. Şiddete dayalı dönemi kapatıyoruz. Şimdi negatif aşamadan pozitif inşa aşamasına geçmeliyiz.' ifadeleri yer aldı.

27 Şubat 2026 Cuma 11:45
Terörsüz Türkiye'de 2. aşama! İmralı'dan 27 Şubat'ın yıldönümünde yeni çağrı
DEM Parti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya fesih çağrısı yaptığı 27 Şubat mesajının yıl dönümünde basın açıklaması düzenledi.

Basın toplantısında İmralı'nın yeni mesajı okundu.

Açıklamalardan satır başları şöyle:

- Negatif isyan dönemi sona erdi, örgüt siyaset tercihini ortaya koydu.

- Şiddete dayalı dönemi kapatıyoruz.

- Şimdi negatif aşamadan pozitif inşa aşamasına geçmeliyiz.

- Vatandaşlık ilişkisi, millete aidiyet değil devletle bağ esas alınarak kurulmalıdır.

- Kardeşliğin önündeki engeller kalkıyor, Türksüz Kürt, Kürtsüz Türk olmaz.

- Sayın Erdoğan'ın iradesini, Sayın Bahçeli'nin çağrısını kıymetli buluyorum.

- Demokratik entegrasyon önemlidir, çağrımız Orta Doğu'ya.

