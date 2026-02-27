İstanbul'da "STK Temsilcileri ile İftar Programı"nda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İmralı'dan 27 Şubat'ın yıldönümünde yapılan çağrıyı değerlendirdi. Kurtulmuş, "Bugünkü açıklama önemli bir aşamadır. Raporun gereği yapılmalıdır" dedi.