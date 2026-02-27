İmralı'dan 27 Şubat'ın yıldönümünde yeni çağrı! TBMM Başkanı Kurtulmuş: Açıklama önemli bir aşamadır
İstanbul'da “STK Temsilcileri ile İftar Programı”nda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İmralı'dan 27 Şubat'ın yıldönümünde yapılan çağrıyı değerlendirdi. Kurtulmuş, 'Bugünkü açıklama önemli bir aşamadır. Raporun gereği yapılmalıdır' dedi.
HABER MERKEZİ27 Şubat 2026 Cuma 20:21 - Güncelleme:
