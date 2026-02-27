İSTANBUL 6°C / 3°C
Güncel

İmralı'dan 27 Şubat'ın yıldönümünde yeni çağrı! TBMM Başkanı Kurtulmuş: Açıklama önemli bir aşamadır

İstanbul'da “STK Temsilcileri ile İftar Programı”nda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İmralı'dan 27 Şubat'ın yıldönümünde yapılan çağrıyı değerlendirdi. Kurtulmuş, 'Bugünkü açıklama önemli bir aşamadır. Raporun gereği yapılmalıdır' dedi.

İmralı'dan 27 Şubat'ın yıldönümünde yeni çağrı! TBMM Başkanı Kurtulmuş: Açıklama önemli bir aşamadır
İstanbul'da "STK Temsilcileri ile İftar Programı"nda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İmralı'dan 27 Şubat'ın yıldönümünde yapılan çağrıyı değerlendirdi. Kurtulmuş, "Bugünkü açıklama önemli bir aşamadır. Raporun gereği yapılmalıdır" dedi.

