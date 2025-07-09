Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli bir dönemece giriliyor.
Terör örgütü PKK'nın cuma günü silah bırakması bekleniyor.
Terörsüz Türkiye takvimi hızla işlerken sürece dair yeni bir gelişme yaşandı.
İmralı'dan yaklaşık 7 dakikalık görüntülü bir mesaj yayımlandı.
Yayımlanan mesajda silah bırakmanın süreci ileri taşıyacağı belirtilirken, "Silah değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum" ifadeleri kullanıldı.
Terör örgütü PKK elebaşı Öcalan, terör örgütüne silah bırakma çağrısını yineledi:
Silahın değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum
DEM Meclis çatısı altında üzerine düşeni yapacaktır.
TBMM'de kanunla kurulması düşünülen komisyon önemli.
Bölgedeki gelişmeler tarihi adımın önemini teyit ediyor.