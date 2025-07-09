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İmralı'dan görüntülü mesaj! Silah bırakma çağrısı yinelendi

Terör örgütü PKK elebaşı Öcalan, İmralı'dan yaklaşık 7 dakikalık görüntülü bir mesaj yayımladı. Terör örgütü elebaşı Öcalan, 'Silah değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum' ifadelerini kullandı.

9 Temmuz 2025 Çarşamba 09:54 - Güncelleme:
İmralı'dan görüntülü mesaj! Silah bırakma çağrısı yinelendi
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Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli bir dönemece giriliyor.

Terör örgütü PKK'nın cuma günü silah bırakması bekleniyor.

Terörsüz Türkiye takvimi hızla işlerken sürece dair yeni bir gelişme yaşandı.

İmralı'dan yaklaşık 7 dakikalık görüntülü bir mesaj yayımlandı.

Yayımlanan mesajda silah bırakmanın süreci ileri taşıyacağı belirtilirken, "Silah değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum" ifadeleri kullanıldı.

Terör örgütü PKK elebaşı Öcalan, terör örgütüne silah bırakma çağrısını yineledi:

Silahın değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum

DEM Meclis çatısı altında üzerine düşeni yapacaktır.

TBMM'de kanunla kurulması düşünülen komisyon önemli.

Bölgedeki gelişmeler tarihi adımın önemini teyit ediyor.

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