İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mart 2025 Perşembe / 7 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4499
  • EURO
    39,5088
  • ALTIN
    3422.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İmralı'nın çağrısı sonrası anket! Çarpıcı sonuçlar
Güncel

İmralı'nın çağrısı sonrası anket! Çarpıcı sonuçlar

Yapılan ankete göre halk, İmralı'nın terör örgütü PKK'ya yönelik 'silah bırak' çağrısını olumlu buluyor.

HABER MERKEZİ6 Mart 2025 Perşembe 08:38 - Güncelleme:
İmralı'nın çağrısı sonrası anket! Çarpıcı sonuçlar
ABONE OL

Areda Survey Araştırma Şirketi, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın örgüte yönelik silah bırakma çağrısının nasıl değerlendirildiğini araştırdı. Türkiye genelinde bin 220 kişinin katıldığı araştırmaya göre, halkın yüzde 57,5'i bu çağrıyı olumlu buluyor. Ancak, halkın yüzde 47,4'ü PKK'nın silah bırakmayacağını düşünüyor.

Katılımcıların yüzde 48,3'ü çağrının dikkate alınmaması ve silah bırakmanın esas olması gerektiğini savunurken, yüzde 69,8'i Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarına devam etmesini, yüzde 18,8'i Türkiye'nin PKK'nın adımlarına göre karar alınması gerektiğini savundu. Operasyonların durdurulması gerektiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 11,3.

Katılımcıların yüzde 48,3'ü çağrının dikkate alınmaması gerektiğini ve silah bırakmanın esas olduğunu belirtti. Yüzde 32,4'ü bunun PKK'nın zayıflamasından kaynaklanan bir zorunluluk olduğunu ifade ederken, yüzde 19,3'ü ise çağrının gerçek ve samimi bir barış adımı olduğunu savundu.

İmralı'dan silah bırakma çağrısı: PKK kendini feshetmelidir

"Terörsüz Türkiye" sürecini hazmedemedi

İmralı'nın çağrısı panikletti

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.