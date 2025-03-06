Areda Survey Araştırma Şirketi, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın örgüte yönelik silah bırakma çağrısının nasıl değerlendirildiğini araştırdı. Türkiye genelinde bin 220 kişinin katıldığı araştırmaya göre, halkın yüzde 57,5'i bu çağrıyı olumlu buluyor. Ancak, halkın yüzde 47,4'ü PKK'nın silah bırakmayacağını düşünüyor.

Katılımcıların yüzde 48,3'ü çağrının dikkate alınmaması ve silah bırakmanın esas olması gerektiğini savunurken, yüzde 69,8'i Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarına devam etmesini, yüzde 18,8'i Türkiye'nin PKK'nın adımlarına göre karar alınması gerektiğini savundu. Operasyonların durdurulması gerektiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 11,3.

Katılımcıların yüzde 48,3'ü çağrının dikkate alınmaması gerektiğini ve silah bırakmanın esas olduğunu belirtti. Yüzde 32,4'ü bunun PKK'nın zayıflamasından kaynaklanan bir zorunluluk olduğunu ifade ederken, yüzde 19,3'ü ise çağrının gerçek ve samimi bir barış adımı olduğunu savundu.

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