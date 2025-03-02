Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teröristbaşı Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya yönelik yaptığı çağrıya ilişkin "Bir yıla aşkın süredir müzakere yürütüldüğü ve 20'nin üzerinde hukukçudan oluşan bir masanın çalışmalar yaptığı" iddiasının doğru olmadığı kaydedildi.

"Terörsüz Türkiye" hedefi çerçevesinde çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanan paylaşımda, "Abdullah Öcalan'ın örgüte yönelik yaptığı çağrı için ortaya atılan "Bir yıla aşkın süredir müzakere yürütülüyor. Anayasa Mahkemesi'nin bir üyesi, Yargıtay üyeleri, Yüksek Hakimlerin bulunduğu 20'nin üzerinde hukukçudan oluşan bir masa çalışmalar yapıyor." iddiaları kesinlikle doğru değildir. Öcalan'ın "silah bırakma ve örgütün kendisini feshetme çağrısı" karşılığında Devletle herhangi bir anayasal/yasal değişiklik pazarlığı söz konusu değildir. "Terörsüz Türkiye"ye doğru olumlu adımlar atılmasını engellemek isteyenler tarafından yürütülen/yürütülecek olan dezenformasyon faaliyetlerine itibar edilmemelidir" denildi.