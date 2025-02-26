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Güncel

İmralı'ya yapacağı üçüncü ziyaret için onay çıktı

Adalet Bakanlığı'ndan DEM'in İmralı'ya yapacağı üçüncü ziyaret için onay çıktı. Ziyaret yarın gerçekleşecek.

HABER MERKEZİ26 Şubat 2025 Çarşamba 15:36 - Güncelleme:
İmralı'ya yapacağı üçüncü ziyaret için onay çıktı
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