İSTANBUL 3°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ocak 2026 Pazartesi / 24 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,13
  • EURO
    50,3892
  • ALTIN
    6399.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''İmza karşılığı yardım'' tezgahı deşifre oldu... DMM dolandırıcılara karşı uyardı
Güncel

''İmza karşılığı yardım'' tezgahı deşifre oldu... DMM dolandırıcılara karşı uyardı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), kamu kurumlarının kıyafetlerini taklit eden kişilerin vatandaşlara imza karşılığında elden maddi destek verdiği iddialarına ilişkin, 'Hiçbir nakdi sosyal yardım veya destek ödemesi imza karşılığı kapıdan ya da elden yapılmamaktadır. Bu süreçler, ilgili kurumlar tarafından şeffaf, kayıtlı ve resmi sistemler üzerinden yürütülmektedir.' uyarısında bulundu.

AA12 Ocak 2026 Pazartesi 19:53 - Güncelleme:
''İmza karşılığı yardım'' tezgahı deşifre oldu... DMM dolandırıcılara karşı uyardı
ABONE OL

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında da yer alan, kamu kurumlarının kıyafetlerini taklit eden kişilerin vatandaşlara imza karşılığında elden maddi destek verdiği iddialarının dolandırıcılık girişimi olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hiçbir nakdi sosyal yardım veya destek ödemesi imza karşılığı kapıdan ya da elden yapılmamaktadır. Bu süreçler, ilgili kurumlar tarafından şeffaf, kayıtlı ve resmi sistemler üzerinden yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın bu ve benzeri dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli ve duyarlı olmaları, şüpheli durumlarda derhal 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçmeleri önemle rica olunur."

ÖNERİLEN VİDEO

Çatışmalar şiddetlendi: Ukrayna hedeflerine peş peşe saldırı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.