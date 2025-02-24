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İmzalar atıldı: Azerbaycan DGMM'ye katkı sağlayacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'ın Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi'ne (DGMM) katkı sağlamasına yönelik teknik düzenlemenin imzalandığını bildirdi.

AA24 Şubat 2025 Pazartesi 15:43 - Güncelleme:
İmzalar atıldı: Azerbaycan DGMM'ye katkı sağlayacak
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Azerbaycan'ın Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi'ne (DGMM/MARSEC COE) katkı sağlamasına yönelik teknik düzenleme, DGMM sponsor ülkeleri (Türkiye, Portekiz, Romanya ve Yunanistan) ve Azerbaycan temsilcilerinin katılımı ile NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığında imzalandı. Bu düzenleme ile Azerbaycan'ın bayrağı Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi'nde dalgalanacak ve bir Azerbaycan personeli merkezde daimi görevli olacaktır."

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