İmzalar atıldı: Azerbaycan DGMM'ye katkı sağlayacak

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Azerbaycan'ın Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi'ne (DGMM/MARSEC COE) katkı sağlamasına yönelik teknik düzenleme, DGMM sponsor ülkeleri (Türkiye, Portekiz, Romanya ve Yunanistan) ve Azerbaycan temsilcilerinin katılımı ile NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığında imzalandı. Bu düzenleme ile Azerbaycan'ın bayrağı Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi'nde dalgalanacak ve bir Azerbaycan personeli merkezde daimi görevli olacaktır."