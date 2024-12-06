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İmzalar atıldı! Kamu İhale Kurumu ile KKTC Rekabet Kurulu arasında işbirliği

Kamu İhale Kurumu (KİK) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Rekabet Kurulu arasında eğitim faaliyetleri ve karşılıklı kapasite geliştirilmesi ile bilgi ve deneyim paylaşımına yönelik işbirliğini öngören protokol imzalandı.

AA6 Aralık 2024 Cuma 12:36 - Güncelleme:
İmzalar atıldı! Kamu İhale Kurumu ile KKTC Rekabet Kurulu arasında işbirliği
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KİK'ten yapılan açıklamaya göre, taraflar adına imzalar, Kurum Başkanı Hamdi Güleç ve KKTC Rekabet Kurulu Başkanı Mustafa Üstünel tarafından atıldı.

Güleç, burada yaptığı konuşmada, KİK'in Türkiye'de kamu alımları süreçlerini düzenlemek, denetlemek ve şeffaf ihale sistemi oluşturmak amacıyla 2002'de kurulduğunu anımsatarak kuruluşundan itibaren geçen süre zarfında kurumun kamu ihale hukuku ve uygulamaları alanında önemli mesafeler katedildiğini vurguladı.

İşbirliğinin temel amacına dikkati çeken Güleç, iki kurum arasında karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımını güçlendirmenin ve kapasite geliştirmede atılacak ortak adımların önemine değindi.

İşbirliği sürecinde eğitim faaliyetlerinin ve ortak çalışmaların en önemli bileşenlerden olacağına işaret eden Güleç, şunları kaydetti:

"Kamu alımları konusundaki tecrübelerimizi KKTC ile paylaşmaktan büyük memnuniyet duyacağız. Karşılıklı öğrenme ve işbirliği sürecinin aynı zamanda bölgesel işbirliklerine de önemli ışık tutacağına inanıyorum. Ortak eğitim programların geliştirilmesi, çalıştaylar düzenlenmesi ve uzman değişim programlarının hayata geçirilmesi gibi somut adımlar atmayı hedefliyoruz."

- "TÜRKİYE'NİN KURUMSAL DENEYİMLERİNDEN FAYDALANMAK ÖNEM ARZ EDİYOR"

KKTC Rekabet Kurulu Başkanı Mustafa Üstünel de kurulun temel görevleri hakkında bilgi vererek özellikle KKTC'deki ihalelere yönelik uyuşmazlıkların çözümünde oynadıkları role dikkati çekti.

Kurul ile KİK arasında pek çok alanda işbirliği imkanı bulunduğunu kaydeden Üstünel, Türkiye'nin kurumsal deneyimlerinden ve kapasitesinden faydalanmanın kendileri için önem arz ettiğini belirtti.

Üstünel, her iki kurumun sahip olduğu bilgi birikiminin paylaşılmasının yalnızca kurumlara değil, aynı zamanda KKTC'nin ve Türkiye kamu ihaleleri ve rekabet süreçlerinin daha şeffaf, adil ve etkin bir şekilde işlemesine büyük katkı sağlayacağına inandığının altını çizdi.

Protokol kapsamında, kamu ihale hukuku politikaları ve uygulamalarında deneyimlerin paylaşılması, ulusal ihale otoriteleriyle temasların geliştirilmesi, kurumsal altyapının güçlendirilmesi amacıyla ortak eğitimler, konferanslar ve seminerlerin düzenlenmesi planlanıyor.

Ayrıca kamu ihale uygulamaları alanında yürütülecek ortak projelerle güçlü ve sürdürülebilir işbirliği hedefleniyor.

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  • KKTC Rekabet Kurulu

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