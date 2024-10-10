İmzalar atıldı: Türkiye ile Arnavutluk arasında iletişim ve medya işbirliği

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu anlaşmaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Sayın Edi Rama'nın huzurlarında, Arnavutluk Cumhuriyeti Medya ve Enformasyon Ajansı Genel Müdürü Sayın Alteo Hysi ile Türkiye ile Arnavutluk Arasında Halkla İlişkiler ve İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladık. Ülkelerimiz arasında iletişim ve medya alanlarında bilgi ve deneyim alışverişini daha da artırmayı amaçladığımız bu mutabakat zaptının hayırlı olmasını diliyorum."

