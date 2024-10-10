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İmzalar atıldı: Türkiye ile Arnavutluk arasında iletişim ve medya işbirliği

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye ile Arnavutluk arasında iletişim ve medya alanlarındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla mutabakat zaptının imzalandığını belirterek hayırlı olmasını diledi. İletişim Başkanı Altun, bu anlaşmanın iki ülke arasında bilgi ve deneyim alışverişini artıracağını vurguladı.

AA10 Ekim 2024 Perşembe 17:35 - Güncelleme:
İmzalar atıldı: Türkiye ile Arnavutluk arasında iletişim ve medya işbirliği
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu anlaşmaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Sayın Edi Rama'nın huzurlarında, Arnavutluk Cumhuriyeti Medya ve Enformasyon Ajansı Genel Müdürü Sayın Alteo Hysi ile Türkiye ile Arnavutluk Arasında Halkla İlişkiler ve İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladık. Ülkelerimiz arasında iletişim ve medya alanlarında bilgi ve deneyim alışverişini daha da artırmayı amaçladığımız bu mutabakat zaptının hayırlı olmasını diliyorum."

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