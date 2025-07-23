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İmzalar atıldı! Türkiye ile Arnavutluk arasında nakdi yardım protokolü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Arnavutluk Savunma Bakanı Pirro Vengu, iki ülke arasında imzalanan nakdi yardım protokolüne dair değişiklik anlaşması için düzenlenen törene katıldı.

AA23 Temmuz 2025 Çarşamba 14:55 - Güncelleme:
İmzalar atıldı! Türkiye ile Arnavutluk arasında nakdi yardım protokolü
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Arnavutluk Savunma Bakanı Pirro Vengu, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu arasında imzalanan Nakdi Yardım Uygulama Protokolüne Dair 1 Numaralı Değişiklik Protokolü" için düzenlenen törene katıldı.

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde ikinci gününde (İFM) devam ediyor.

Fuarda, Milli Savunma Bakanlığı ile Arnavutluk Savunma Bakanlığı arasında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu arasında imzalanan Nakdi Yardım Uygulama Protokolü'ne Dair 1 Numaralı Değişiklik Protokolü" için tören yapıldı.

Bakan Güler ve Arnavut mevkidaşı Vengu, söz konusu protokolü törende imzaladı.

  • Milli Savunma Bakanı
  • Arnavutluk Savunma Bakanı
  • Yardım Protokolü Değişikliği

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