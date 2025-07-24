İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Temmuz 2025 Perşembe / 29 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,4767
  • EURO
    47,7099
  • ALTIN
    4370.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İmzalar atıldı! Türkiye ile Somali arasında nakdi yardım protokolü
Güncel

İmzalar atıldı! Türkiye ile Somali arasında nakdi yardım protokolü

Milli Savunma Bakanlığı ile Somali Federal Cumhuriyeti arasında 2019'daki anlaşmaya ek protokol imzalandı.

AA24 Temmuz 2025 Perşembe 15:42 - Güncelleme:
İmzalar atıldı! Türkiye ile Somali arasında nakdi yardım protokolü
ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı ile Somali Federal Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı arasında "17 Temmuz 2019 tarihli Nakdi Yardım Uygulama Protokolüne Dair 1 Numaralı Değişiklik Protokolü" imzalandı.

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde üçüncü gününde devam ediyor.

Türkiye ile Somali Federal Cumhuriyeti arasında imzalanan "17 Temmuz 2019 tarihli Nakdi Yardım Uygulama Protokolüne Dair 1 Numaralı Değişiklik Protokolü" kapsamında düzenlenen törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Somali Federal Cumhuriyeti Savunma Bakanı Ahmed Moalim Fiqi katıldı.

Tören, Güler ve Fiqi'nin protokolü imzalamasının ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.