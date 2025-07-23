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İmzalar atıldı! Türkiye'den Afrika ülkesi ile kritik hamle

IDEF 2025 fuarında Türkiye ile çeşitli ülkeler arasında askeri işbirliği anlaşmaları devam ediyor. Son olarak Milli Savunma Bakanlığı ile Cibuti Savunma Bakanlığı arasında 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti arasında Askeri İşbirliği Protokolü' imzalandı.

AA23 Temmuz 2025 Çarşamba 17:16 - Güncelleme:
İmzalar atıldı! Türkiye'den Afrika ülkesi ile kritik hamle
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17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde ikinci gününde (İFM) devam ediyor.

Türkiye ile Cibuti arasındaki askeri işbirliği protokolünün imzalanması için fuar kapsamında düzenlenen törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Cibuti Savunma Bakanı Hassan Omar Mohamed katıldı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti arasında Askeri İşbirliği Protokolü"ne iki ülkenin savunma bakanları imza koydu.

Tören, katılımcıların fotoğraf çektirmesinin ardından sona erdi.

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