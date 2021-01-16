İmzalar atılmıştı... Yatırımlara hız verildi

AA 16 Ocak 2021 Cumartesi 11:11 - Güncelleme: 16 Ocak 2021 Cumartesi 11:11

TMV Pakistan Ülke Temsilcisi Harun Küçükaladağlı, Pakistan tarafından TMV'ye verilen yeni statüye, kurumun Pakistan'daki faaliyetlerine ve gelecek planlamalarına dair AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Pakistan Eğitim Bakanı Şevket Mahmud'un 13 Ocak'ta TMV’nin yeni statüsüne ilişkin anlaşma imzaladığını anımsatan Küçükaladağlı, "Buna göre TMV, Türkiye’nin Pakistan’da faaliyet gösteren bir kamu kurumu statüsünü elde etti." ifadesini kullandı.

Küçükaladağlı, anlaşmanın TMV açısından yeni bir kazanım olduğu değerlendirmesinde bulunarak, "Bu, Pakistan devletinin Türkiye’ye gösterdiği büyük desteğin, önemin bir başka çeşidi. Anlaşma ile uluslararası STK olarak tanımlanan tüzel kişiliğimiz kamu kurumu statüsüne yükseltildi." şeklinde konuştu.

Anlaşmayla Pakistan'ın TMV’ye, Türkiye’nin kurumlarına ve Türkiye’ye gösterdiği olağanüstü destek ve güvenin bir adım daha ileri taşındığına dikkati çeken Küçükaladağlı, "Bu anlaşma, ileride vakfımızın yatırımlarının çeşitlendirilmesi, hızlandırılması, genişletilmesi ve güvence altına alınması açısından pek çok kolaylık sağlayacak." dedi.

- "Çalışmalar rahat ilerleyecek"

Anlaşmada yeni yatırımların çeşitlendirilmesi ve uygulanması açısından TMV'ye güvence sağlayan pek çok madde bulunduğuna işaret eden Küçükaladağlı, "Pakistan ve Türkiye'nin şemsiyesi altında daha rahat hareket eden bir yapıya kavuşacağız. İki devletin güvencesi altında faaliyetlerimiz daha da perçinlenmiş olacak." diye konuştu.

Küçükaladağlı, TMV'nin faaliyet alanının sadece eğitim olduğunu vurgulayarak, "Tüm dünyada olduğu gibi Pakistan’da da sadece eğitim sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Kamu kurumu olduğunuzda çalışmalarınız hem bürokrasi hem kamu alanında daha rahat bir şekilde ilerliyor." şeklinde konuştu.

Pakistan'da anaokulundan liseye kadar 10 farklı şehirde, 27 kampüste, 12 bin 500 öğrenci ve 1800 personelle çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Küçükaladağlı, "Gelecekte ihtiyaç olduğunda eğitim merkezleri, mesleki okullar, kütüphaneler, bursların çeşitlendirilmesi, öğrenci değişim programları ve kültür merkezleri gibi yeni yatırımlar gündeme gelebilir." ifadelerini kullandı.

- "2023'te 17 bin öğrenci hedefimiz var"

Küçükaladağlı, TMV'nin 60’ın üzerindeki ülkede çalışmalarını devam ettirdiğini vurgulayarak, "Her ülkenin kendi iç mevzuatına uygun şekilde o ülkenin siyasi karar vericileri hangi statünün olmasını uygun görüyorsa buna göre TMV çalışmalarını yürütüyor. En temel ilkemiz şeffaflık. TMV'nin çeşitli ülkelere göre vakıf, STK, kamu kurumu gibi pek çok statüsü bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Pakistan ile Türkiye arasındaki siyasi, ekonomik, kültürel ve derin tarihi bağlara dayanan ilişkileri yansıtacak şekilde eğitim alanında daha yoğun iş birliği ve yatırım hedeflediklerine dikkati çeken Küçükaladağlı, "Bu çerçevede de büyümemiz devam edecek. 2023’te Pakistan’da 17 bin öğrenciye ulaşmayı ve yeni şehirlerde yeni kampüsler kurmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Küçükaladağlı, mevcut durumda Multan, Peşaver, Ketta ve Karaçi gibi çeşitli şehirlerde kampüs çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek, "Sialkot, Faysalabad, Merdan ve farklı pek çok şehirde yerel yetkililerden çok yoğun yatırım talepleri alıyoruz. Bu, bizleri sevindiriyor. Bu, Pakistan’ın TMV’ye olan güvenini gösteriyor." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Pakistan Eğitim Bakanı Mahmud, 13 Ocak'ta iki ülke arasında TMV'nin statüsü ve faaliyetlerine ilişkin mutabakat zaptını imzalamıştı.

Çavuşoğlu, başkent İslamabad yakınındaki Pak-Türk Maarif Okulu Çakşehzad Erkek Lisesi'nde yaptığı açıklamada, "Sizlere güzel bir haberim var. Belki yöneticileriniz paylaşmıştır, bugün Milli Eğitim Bakanı Şevket (Mahmud) kardeşimle de görüştük, Maarif Vakfı Pakistan'da da üniversiteler açmayı planlıyor ve biz de tüm gücümüzle destekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.