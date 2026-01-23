İSTANBUL 13°C / 8°C
23 Ocak 2026 Cuma
Güncel

Haberin kalbi 24 TV 19 yaşında!

Hızlı, tarafsız ve doğru habercilik anlayışıyla yayın hayatını sürdüren 24 TV, 19. kuruluş yıl dönümünü Ankara ve İstanbul'da tüm ekibiyle birlikte kutladı. Geceye TürkMedya yöneticileri ve çalışanları da katıldı.

Kutlamada konuşma yapan 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özkök; "Bundan tam 19 yıl önce, genç bir editör olarak sabah 9 yayınında ben rejideydim. Aradan 19 yıl geçti. Neler neler yaşadık, neler neler atlattık. Hâlâ devam ediyoruz. Bu zamanın ruhunda, dünyada haritaların değiştiği, gerçekten dünya düzeninin yeniden kurulduğu dönemlere bu mesleğin içinde doğrudan şahit olmanın da bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorum. Bu 19 yıl boyunca pek çok arkadaşımızla beraber yol yürüdük. Sizlerle beraber yol yürümek benim için büyük bir mutluluk. İyi ki varsınız. Doğum günümüz kutlu olsun." dedi.

24 TV, "Doğrusunu Öğrenin!" sloganı, hızlı, tarafsız, doğru haber anlayışı ve yetenekli kadrosu ile gündem oluşturan, milletin sesine kulak veren haber programları ve yaşam programlarının yer aldığı kanal, 2007 yılında karasal, uydu ve dijital platformlarda yayın hayatına başladı.

Bölgesel ve küresel olayların analiz edildiği haber tartışma programları, haber izleyicisine en özel, en sıcak haberleri ve canlı bağlantılarla gündemin yoğun haber akışını ekrandan ve internet sitesinden anlık vermektedir.

Türkiye'deki en çok dijital ekranı barındıran ve 360 derece açısı olan stüdyosu ile, Türkçe'yi düzgün, doğru kullanan haber spikerleri ve Televizyon haberciliğinde, görseli, efekti, grafiği, haber içeriği, röportajları, canlı bağlantılarıyla yoğun gündemi 24 TV'den seyredin "Doğrusunu Öğrenin".

