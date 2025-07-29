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İnan Kıraç iddiaları harekete geçirdi: HSK inceleme başlattı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), iş insanı İnan Kıraç hakkında, Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nde açılan evliliğin iptali davası ve devamında verilen vesayet kararlarına yönelik iddialarla ilgili inceleme başlattı.

AA29 Temmuz 2025 Salı 14:43 - Güncelleme:
İnan Kıraç iddiaları harekete geçirdi: HSK inceleme başlattı
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HSK, iş insanı İnan Kıraç hakkındaki yargılama süreciyle ilgili iddialara yönelik inceleme başlattı.

Alınan bilgiye göre, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un izniyle başlatılan incelemede, iddiaların araştırılması için müfettiş görevlendirildi.

Bu kapsamda, mahkeme hakiminin, "vesayet kararı ve vasi atamaları sürecindeki işlemleri", "iddialarda yer alan dosyaların belli vasilere verilmesi yönünde baskı yapıldığı" ve "yüksek meblağlı vekalet ücreti ödendiği" iddiaları kapsamlı şekilde incelenerek rapor hazırlanacak.

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