İnan Kıraç iddiaları harekete geçirdi: HSK inceleme başlattı

HSK, iş insanı İnan Kıraç hakkındaki yargılama süreciyle ilgili iddialara yönelik inceleme başlattı.

Alınan bilgiye göre, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un izniyle başlatılan incelemede, iddiaların araştırılması için müfettiş görevlendirildi.

Bu kapsamda, mahkeme hakiminin, "vesayet kararı ve vasi atamaları sürecindeki işlemleri", "iddialarda yer alan dosyaların belli vasilere verilmesi yönünde baskı yapıldığı" ve "yüksek meblağlı vekalet ücreti ödendiği" iddiaları kapsamlı şekilde incelenerek rapor hazırlanacak.