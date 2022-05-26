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İnanılmaz ama gerçek! Aldığı uyuşturucu limon tozu çıktı, savcılığa şikayet etti

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kişi, kendisine uyuşturucu temin eden şüpheli tarafından dolandırıldığını iddia ederek şikayetçi oldu.

AA26 Mayıs 2022 Perşembe 10:07 - Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, polis merkezine başvuran H.Ç, yaklaşık 1,5 yıl uyuşturucu kullandığını belirtti.

H.Ç, 3 aydır uyuşturucu kullanmadığını ifade ederek, internetten mesajlaştığı Ç.K.Y. ile metamfetamin satın almak üzere anlaştığını öne sürdü.

Bu kişiyle buluşup 200 liraya madde aldığını ancak tadına baktığında bunun "limon tuzu" olduğunu ileri süren H.Ç, kendisini dolandırdığı iddiasıyla Ç.K.Y'den şikayetçi oldu.

H.Ç'ye "uyuşturucu kullanmak"tan işlem yapıldığı, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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