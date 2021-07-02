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İnanılmaz anlar... Bebek arabasındaki çocuğunu yola düşürüp, üstüne bastı!

Küçükçekmece'de kaldırımdan yola inen Suriyeli anne bebeğini arabasından düşürdü. Bebeğin düştüğünü fark etmeyen kadın, arabayla üstünden geçti.

DHA2 Temmuz 2021 Cuma 12:58 - Güncelleme: 2 Temmuz 2021 Cuma 12:59
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Olay dün sabah saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu anne, arabaya koyduğu bebeğiyle yola inmek istedi. Arabada kemeri bağlanmayan bebek, yola düştü. Bebeğin düştüğünü görmeyen anne hem bebek arabasıyla üzerinden geçti. Kendisi de bebeğin üstüne basınca düştüğünü fark etti. Bebeği yerden kaldıran kadın, onu hastaneye götürdü. Yaşanan bu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"ÜZERİNDEN GEÇMEK ZORUNDA KALDI"

İş yerinin önünde yaşanan olayı anlatan Adnan Poyraz, "Sabah saatlerinde Suriye uyruklu bir kadın kaldırmadan geçmek istedi. Bebek arabasının kelepçelerini bağlamadığı için çocuk yere düştü. Fark etmemişti. Bu nedenle üzerinden geçti. Çocuğu ardından alıp hastaneye götürdü. Çocuğun durumunda bir şey yok." dedi.

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