İnanılmaz olay! İETT şoförü direksiyonu yolcuya teslim etti

Avcılar'dan Silivri'ye gitmek için 12 Ağustos Cuma günü Silivri-Avcılar hattında çalışan , A-946 kapı numaralı İETT otobüsüne binen Erkut Güner, İddiaya göre, otobüs şoförünün, seyir halindeyken cep telefonuyla ilgilendiğini ve direksiyonu tek eliyle kullandığını fark etti. Cep telefonu kamerasıyla kayda giren Güner, daha sonra şoförün yolcuyla yer değiştiğini gördü. Otobüsü yolcunun kullandığı anları kaydeden Güner, şoför hakkında şikayette bulundu. İETT, şoföre 100 bilet bedeli para cezası verildiğini bildirdi. Güner 14 Haziran'da yine bindiği İETT otobüsünde, şoförünün cep telefonuyla ilgilenerek otobüs kullandığını ve o anları da cep telefonuyla kaydederek şikayette bulunduğunu söyledi.

Silivri-Avcılar, '303 A' hattında, A-946 kapı numaralı otobüsü kullanan iki farklı şoförün ihmalkar hareket ederek, insanların hayatını tehlikeye attığını söyleyen Erkut Güner, yaptığı şikayetler sonrası verilen cezaların yetersiz olduğunu ifade etti. Güner "Şoförler trafik kuralına uymuyor. Trafiktekilerin ve taşıdıkları yolcuların can ve mal güvenliğini tehlikeye atacak bir çok davranışta bulunuyorlar. Çok kez şahit olduğumuz bu olayları kayıt altına alıp şikayet etme ihtiyacı hissettim" dedi.

İlk şikayetini 14 Haziran günü akşam evime giderken bindiği otobüsün şoförüyle ilgili yaptığını söyleyen Erkut Güner, "Yaklaşık 1,5 saat süren yolun ortalama 43 dakikasında, direksiyonu tek eliyle tutup, gözü diğer elindeki cep telefonundayken araç kullandı. Kendisini yolcular da uyardı ama, bu şekilde devam etti. Görüntü kaydını İETT'ye ilettik, şoförle ilgili bir işlem yapılmasını rica ettik. Aradan iki ay geçti. Kurban Bayramı sonrası, 'Şoföre gerekli cezayı verdik' şeklinde bir bildirimde bulundular. Cezanın ne olduğunu sorduğumda yanıt alamadım" dedi.

"ŞOFÖR OTOBÜSDEKİ BİR GENCE DİREKSİYONU TESLİM ETTİ"

Erkut Güner otobüs hattını sürekli kullandığını belirterek, şikayetinin ardından farklı bir şoförün yine cep telefonuyla ilgilenirken gördüğünü, bir kez daha görüntülediğini söyledi. Güner "İETT'nin sosyal medya hesaplarından şikayetimi bildirdim, kayıt altına aldılar. Telefonumu henüz cebime koymuşken, bu kez aynı şoförün daha ciddi bir ihlal daha yaptığını gördüm. Bir gence otobüsün direksiyonunu teslim etti. Bu gencin kim olduğu, otobüs ehliyeti olup olmadığı, varsa bile bir lisansı İETT şoförü ya da çalışanı mıdır bilmiyoruz. Yaklaşık 10 ila 20 kilometrelik mesafede aracın idaresi bu gençteydi. Bu konuyla ilgili de dün bir geri dönüş aldım İETT'den; ilgili şoföre 100 bilet ceza verildiği bildirildi" diye konuştu.

Güner, İETT'nin verdiği cezaların yeterli olmadığını ifade ederek, öncelikle iki İETT şoförü, İETT Genel Müdürü hatta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 'Halkın canını ve malını koruyacak önlemleri almadıkları' gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacağını bildirdi. Eski şoförlerin eski alışkanlıklarını bırakmadığını ileri süren Erkut Güner "İETT'ye geçerken bu şoförlere ne bir uyarı ne bir eğitim verilmiş. Hiçbir şekilde hassasiyetleri yok. O yüzden en azından eski şoförlerin tamamının değişmesini istiyoruz" diye konuştu.