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İnanılmaz olay! Pantolonuna kobra girdi, saatlerce kurtarılmayı bekledi

Hindistan'da bir adam, pantolonuna giren kobranın sokmaması için bir sütuna tutunarak saatlerce kıpırdaman durdu.

star.com.tr01 Ağustos 2020 Cumartesi 09:52 - Güncelleme: 01 Ağustos 2020 Cumartesi 09:52
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Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde yaşayan Lovekeş Kumar adlı adam, uyandığında hayatının şokunu yaşadı.

Mirzapur'da yaşayan Kumar, uyandığında pantolonuna zehirli bir kobra yılanının girdiğini fark etti.

Evin sütunlarından birine tutunan Kumar, 4 saat boyunca hareket etmeden kurtarılmayı bekledi.

Yerel basına yansıyan haberlere göre, Kumar'ın bu halini görenler, hemen bir yılan yakalayıcısına haber verdi.

Kumar'ın evine gelen yılan avcısı, uzun süren uğraşın ardından, hem Kumar'ı hem de yılanı zarar görmeden kurtardı.

Şubat 2020'de aynı eyalette kuyudan kurtarılan bir adamın pantolonundan bir bir kobra yılanı çıkmıştı.

star.com.tr

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