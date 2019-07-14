İnat apartmanı
Babadan kalma mirası paylaşamayan iki kardeş ahşap evi motorlu testere ile ikiye böldü. Kardeşlerden biri tek katlı ev, diğeri ise 3 katlı bina yapınca ortaya sıra dışı bir yapı çıktı.
Rize’de fıkralara konu olacak
bir olay yaşandı. Anzer Yaylası’nda vefat eden Sabri Kangel’e ait 150 metrekarelik tek katlı ahşap ev, oğulları Ali ve Ahmet Kangel’e miras kaldı. İki kardeş arasında ahşap evin yıkılarak yeniden yapılması konusunda anlaşmazlık çıkınca, devreye muhtar ve köy ihtiyar heyeti girdi. Görüşmelere rağmen anlaşmazlık çözülemeyince evin paylaştırılmasına karar verildi.
EVİ İKİYE BÖLDÜLER
Ahşap ev 4 yıl önce, yapılan ölçümlerin ardından motorlu testereyle ortadan bölünerek kardeşler arasında paylaştırıldı. Ali Kangel, kendi payına düşen 75 metrekarelik eski evi yıkıp yerine diğer eve bitişik aynı boyutlarda yeni bir ahşap ev inşa etti. Bu kez de Ahmet Kangel harekete geçti. O da kendisine düşen bölümü yıkıp, yerine 3 katlı bina inşa edince ortaya sıra dışı bir yapı çıktı. Yapıyı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. İl dışında yaşayan iki kardeş ise yaz aylarında çok kısa süreliğine geldikleri evlerinde kalıyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.