İnat apartmanı

Rize’de fıkralara konu olacak

bir olay yaşandı. Anzer Yaylası’nda vefat eden Sabri Kangel’e ait 150 metrekarelik tek katlı ahşap ev, oğulları Ali ve Ahmet Kangel’e miras kaldı. İki kardeş arasında ahşap evin yıkılarak yeniden yapılması konusunda anlaşmazlık çıkınca, devreye muhtar ve köy ihtiyar heyeti girdi. Görüşmelere rağmen anlaşmazlık çözülemeyince evin paylaştırılmasına karar verildi.

EVİ İKİYE BÖLDÜLER

Ahşap ev 4 yıl önce, yapılan ölçümlerin ardından motorlu testereyle ortadan bölünerek kardeşler arasında paylaştırıldı. Ali Kangel, kendi payına düşen 75 metrekarelik eski evi yıkıp yerine diğer eve bitişik aynı boyutlarda yeni bir ahşap ev inşa etti. Bu kez de Ahmet Kangel harekete geçti. O da kendisine düşen bölümü yıkıp, yerine 3 katlı bina inşa edince ortaya sıra dışı bir yapı çıktı. Yapıyı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. İl dışında yaşayan iki kardeş ise yaz aylarında çok kısa süreliğine geldikleri evlerinde kalıyor.