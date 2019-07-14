24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7234
  • 6,4662
  • 258.368
  • 97098.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İnat apartmanı

Babadan kalma mirası paylaşamayan iki kardeş ahşap evi motorlu testere ile ikiye böldü. Kardeşlerden biri tek katlı ev, diğeri ise 3 katlı bina yapınca ortaya sıra dışı bir yapı çıktı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rize’de fıkralara konu olacak 

bir olay yaşandı. Anzer Yaylası’nda vefat eden Sabri Kangel’e ait 150 metrekarelik tek katlı ahşap ev, oğulları Ali ve Ahmet Kangel’e miras kaldı. İki kardeş arasında ahşap evin yıkılarak yeniden yapılması konusunda anlaşmazlık çıkınca, devreye muhtar ve köy ihtiyar heyeti girdi. Görüşmelere rağmen anlaşmazlık çözülemeyince evin paylaştırılmasına karar verildi. 

EVİ İKİYE BÖLDÜLER

Ahşap ev 4 yıl önce, yapılan ölçümlerin ardından motorlu testereyle ortadan bölünerek kardeşler arasında paylaştırıldı. Ali Kangel, kendi payına düşen 75 metrekarelik eski evi yıkıp yerine diğer eve bitişik aynı boyutlarda yeni bir ahşap ev inşa etti. Bu kez de Ahmet Kangel harekete geçti. O da kendisine düşen bölümü yıkıp, yerine 3 katlı bina inşa edince ortaya sıra dışı bir yapı çıktı. Yapıyı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. İl dışında yaşayan iki kardeş ise yaz aylarında çok kısa süreliğine geldikleri evlerinde kalıyor. 

15 Temmuz ihanet gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Altun'dan 15 Temmuz etkinliğine davet

Altun'dan 15 Temmuz etkinliğine davet

Bu gece trafiğe açılıyor

Bu gece trafiğe açılıyor

Camide namaz kıldığı sırada kardeşini öldüren şahıs yakalandı

Camide namaz kıldığı sırada kardeşini öldüren şahıs yakalandı

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Pence'in görüntüleri olay oldu

Pence'in görüntüleri olay oldu

3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İslami Cihad'dan İsrail yanıt: Saldırılara cevap vermeye hazırız

İslami Cihad'dan İsrail yanıt: Saldırılara cevap vermeye hazırız

Mehmet Şevket Eygi son yolculuğuna uğurlandı

Mehmet Şevket Eygi son yolculuğuna uğurlandı
 

POPÜLER HABERLER

Bir anda ortaya çıkan hortum böyle görüntülendi

Bir anda ortaya çıkan hortum böyle görüntülendi

Çalışanlar dikkat! İşte emekli maaşını artıran 8 formül

Çalışanlar dikkat! İşte emekli maaşını artıran 8 formül

Türkiye bu tohumları bekliyor, boyu 5 metreye ulaştı

Türkiye bu tohumları bekliyor, boyu 5 metreye ulaştı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA