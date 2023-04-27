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Güncel

İnce'den Babacan'a: Birinci turda Kılıçdaroğlu'na oy verecek mi ondan da şüpheliyim

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın bir sosyal medya programında söylediği sözlere ilişkin, “O birinci turda Kemal Bey'e oy verecek mi ondan da şüpheliyim” dedi.

IHA27 Nisan 2023 Perşembe 12:50 - Güncelleme:
İnce'den Babacan'a: Birinci turda Kılıçdaroğlu'na oy verecek mi ondan da şüpheliyim
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Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimine ilişkin çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Ankara'nın Etimesgut ilçesini ziyaret eden İnce, gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Öte yandan, İnce, gençlerin bu yoğun ilgisine öz çekim yaparak karşılık verdi. Ayrıca, bir gazetecinin sosyal medya programına katılan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, seçimin ikinci tura kalması durumunda İnce'ye oy vermeyeceğine ilişkin iddia edilen sözleri sorması üzerine İnce, "O birinci turda Kemal Bey'e oy verecek mi ondan da şüpheliyim" dedi.

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