Muhalefette son dönemde istifalar, partiler arası transferler özellikle de seçim sonrası çok sık yaşandı. Bu kez ise CHP'nin geçmişte parti içindeki muhaliflerinden olan İnce eski partisine geri dönecek.

CHP ile olaylı şekilde 2021 yılında bağlarını kopartan Muharrem İnce, kendi partisini kurdu fakat CHP ve FETÖ'nün oyunlarıyla istediği ivmeyi yakalayamadı. Yıllardır CHP'ye karşıt söylemleriyle gündeme gelmişti.

İNCE 2018'DE CHP'Yİ ELEŞTİRMİŞTİ

2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayı olan Muharrem İnce, seçimlerin ardından parti yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulunmuştu. Geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada CHP'yi sert sözlerle eleştiren İnce, ittifak çağrılarını ise "Siyah ile beyaz kadar ayrışmışız, olmaz" sözleriyle reddetmişti.

CHP'nin FETÖ ve PKK ile ilişkisi olduğunu iddia eden İnce'ye karşılık ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den gelmişti. Özel, İnce'yi hedef alarak 2018 seçim gecesine atıf yapmış ve "O gece ortadan kayboldu" demişti. Bu sözlere sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren İnce, "Özgür Özel, bana sorduğun 2018 seçim gecesinde sen neredeydin? HDP'nin barajı geçtiğini öğrenince sevinç naraları atıp havalara zıplayan sen değil miydin?" şeklinde karşılık vermişti.

KASET KUMPASI İLE İNCE'NİN ADAY OLMASI ENGELLENMİŞTİ

2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde adaylığını açıklayan İnce, sosyal medyada kendisine ait olduğu iddia edilen bazı özel görüntülerin paylaşılması sonrası adaylıktan çekildiğini açıklamıştı. Söz konusu görüntülere ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmış, yürütülen soruşturmada 14 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu kişilerden biri serbest bırakılırken, 13 şüpheli mahkemeye sevk edilmişti.

Tutuklananlar arasında CHP Şişli Gençlik Kolları eski yöneticisi Ozan Özgür Doğru da yer almış; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde görevli mimar Veli Koçak hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti. 'Ankara Kuşu' isimli sosyal medya hesabının yöneticisi olduğu belirtilen firari Oktay Yaşar da bu süreçte gözaltına alınan isimler arasındaydı.

Görüntüleri ilk kez paylaşan isimlerden biri olan firari FETÖ mensubu Cevheri Güven'in, söz konusu içerikleri yurtdışından yaydığı belirtilmişti.

CHP ile yolları 2021'de resmen ayrılan Muharrem İnce'nin, uzun süren polemiklerin ardından yeniden partiye dönme kararı kamuoyunda dikkat çekti.