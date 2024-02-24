İnce'den muhalefete tepki: İki tane oy alacağım diye terör örgütlerine selam verirseniz halk hesap sorar

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce CNN TÜRK yayınına konuk oldu.

İnce'nin konuşmasından satır başları şöyle:

2 tane oy alacağım diye PKK, FETÖ terör örgütüne selam verirseniz halk hesap sorar. Esenyurt tartışman sana oy kaybettiriyor. Bunlar doğru işler değil. İstanbul'u alacağım derken Türkiye'yi kaybedersiniz. PKK bayrakları açılıyor Toroslar'da. Uzun vadede kaybettirir. Projeleri kendilerini anlatacaksınız. Siyasetin matematiği olmaz mantığı olur. Muhalefetin yöntemleri yanlış.

6'LI MASANIN DAĞILMASI

Dağılmalıydı. 6'lı masa ilke ittifakı değil çıkar ittifakıydı. Kurgu yanlış.

'KILIÇDAROĞLU ÖNERİMİ KABUL ETMEDİ'

Kılıçdaroğlu önerimi kabul etmedi. Çık cumhurbaşkanı adayı olarak, Akşener de cumhurbaşkanı yardımcısı olsun. Canlı yayında söyledim. İnsanlara güven vermediler. Strateji hatası. 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısı olduğunda bunlara maaş verileceği sorusu gelir. Cumhurbaşkanı, yardımcılarının memuru olacak diye bakıldı.

'KAAN İLE GURUR DUYUYORUM'

KAAN'ın teknik özelliklerini bilmiyorum. Nerdeyse ses hızının iki katı. Uçak yanınızdan geçecek sonra sesi duyacaksınız. Destekliyorum. Üretimi müthiş bir şey. Ülkem için güzel bir şey yapılıyor mu ben ona bakarım. Doğru bildiğimiz memleket için yapılan bir şey varsa destekleriz. Uzay'a gidilmesini, KAAN'ı destekliyorum. Azerbaycan'a yardımı, Mavi Vatan'ı destekliyorum. Ben de muhalefetim ama bu konularda duruşum çok net.