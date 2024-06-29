İncelemeler tamamlandı, Bakanlığa afet ihbarı yapılacak

Söke ilçesi Kisir Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda çıkan ve 500 dekarlık alanın zarar gördüğü yangının ardından, Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yangından etkilenen zeytinlik alanlarda inceleme başlattı. Yapılan incelemelerin ardından afet ihbarı yapılmasına karar veren ilçe müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvuru yapacak.

Konu ile ilgili Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Kisir Mahallemizde meydana gelen yangından olumsuz etkilenen zeytin alanlarındaki çalışmalar yerinde incelendi. 500 dekarlık zeytinlik alanı için bakanlığa afet ihbarı yapılacak ve üreticilerimizin hasarlı alanları ayrı ayrı tespit edilerek raporlanacaktır" ifadeleri yer aldı.