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İncelemeler tamamlandı, Bakanlığa afet ihbarı yapılacak

Aydın'ın Söke ilçesindeki zeytinlik alanda çıkan ve 500 dekar zeytinlik ile arı kovanlarının zarar gördüğü yangının ardından incelemelerini tamamlayan Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bakanlığa afet ihbarı yapacak.

IHA29 Haziran 2024 Cumartesi 22:14 - Güncelleme:
İncelemeler tamamlandı, Bakanlığa afet ihbarı yapılacak
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Söke ilçesi Kisir Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda çıkan ve 500 dekarlık alanın zarar gördüğü yangının ardından, Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yangından etkilenen zeytinlik alanlarda inceleme başlattı. Yapılan incelemelerin ardından afet ihbarı yapılmasına karar veren ilçe müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvuru yapacak.

Konu ile ilgili Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Kisir Mahallemizde meydana gelen yangından olumsuz etkilenen zeytin alanlarındaki çalışmalar yerinde incelendi. 500 dekarlık zeytinlik alanı için bakanlığa afet ihbarı yapılacak ve üreticilerimizin hasarlı alanları ayrı ayrı tespit edilerek raporlanacaktır" ifadeleri yer aldı.

  • zeytinlik yangını
  • afet ihbarı
  • Söke İlçe Tarım

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