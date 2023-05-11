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İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi oy pusulalarını değiştirmeyecek

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi oy pusulalarında değişiklik gerektirmeyecek.

AA11 Mayıs 2023 Perşembe 16:41 - Güncelleme:
İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi oy pusulalarını değiştirmeyecek
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Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 12. maddesi, "Birinci oylamada, kesin aday listesinin Resmi Gazete'de yayımından itibaren, oy verme günü saat 17.00'ye kadar listede meydana gelecek eksilmeler, değişikliği gerektirmez." hükmünü içeriyor.

Bu sebeple 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde yarışacak dört adaydan biri olan İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından seçmenin önüne gelecek oy pusulasında değişiklik olmayacak.

Adaylıktan çekilmesine rağmen İnce'ye verilecek oylar geçerli sayılarak döküm cetvellerine işlenecek.

İnce'nin adaylıktan çekilmesi için Yüksek Seçim Kuruluna bildirimde bulunmasının gerekmediği ve çekilme kararının hukuki sonucunun olmadığı öğrenildi.

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