Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kendisine yönelik kaset iftirasından sonra 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çekilme kararı almıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İnce'ye yönelik saldırılara tepki göstermişti.

Olayın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İnce'yi telefonla arayıp görüşmüştü.

Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdülkadir Selvi, İnce'nin telefon görüşmelerine ilişkin dikkati çeken bir yazı kaleme aldı.

"İnce'nin adaylıktan çekilmesi için üretilen kasetlerden sahte dekontlara kadar tüm kirli operasyonlar karşısında sesini çıkarmayanların, şimdi İnce'nin Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapmak için seferber olduğunu" hatırlatan Selvi, "İnce'nin yalnız bırakılmasına rağmen linç kampanyasına karşı uzun süre direndiğinin" altını çizdi.

ANNESİ LİNÇ KAMPANYASINDAN ETKİLENİP HASTALANDI

Selvi, İnce'nin annesi Zekiye Hanım'ın linç kampanyasından etkilenerek hastalandığını belirterek, "Muharrem İnce'nin çekilme kararı almasında annesinin hasta olması da çok etkili olmuş" dedi.

ERDOĞAN, 'NE YAPABİLİRİM' DİYE SORDU, KILIÇDAROĞLU MİTİNGE DAVET ETTİ

Tüm bu olaylar yaşandıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu, İnce'yi aradı. Selvi, İnce'nin iki liderle görüşmesi hakkında şu değerlendirmeyi yaptığını aktardı:

"Erdoğan aradı. Annemin hasta olduğunu öğrenmiş. Geçmiş olsun, dedi. Annen için ne yapabilirim, diye sordu. Senin için ne yapabilirim, diye sordu. Kemal Bey aradı beni bir gün sonra, Tandoğan mitingine davet etti."

"İKİ LİDER, İKİ FARKLI YAKLAŞIM"

Selvi, görüşmeler hakkında, "İşte iki lider, iki farklı yaklaşım. Her şey siyaset değil. İnsani çizgi başka bir şey" değerlendirmesinde bulundu.

MESUT YILMAZ: ERDOĞAN'IN İNSANLIĞINI UNUTAMAM

Abdülkadir Selvi, Mesut Yılmaz'ın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı törenine de geldiğini anlatarak yazısını şöyle noktaladı:

"Yılmaz'ı tanıyan bazı meslektaşlarımız bu durumu yadırgamıştı. Mesut Yılmaz onların bu tavrını fark etti. 'Oğlum intihar ettiğinde Tayyip Bey, o acılı günlerimizle benden daha çok ilgilendi. İnsanlığını unutamam' demişti.

Erdoğan işte böyle bir insan."