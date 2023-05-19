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İnce'nin köyünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na ezici üstünlük

Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Muharrem İnce'nin Yalova'daki köyünde vatandaşlar ezici bir farkla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdi. Erdoğan, Elmalık köyünde oyların yüzde 67,73'ünü alırken, Kılıçdaroğlu ise yüzde 22,5 oy aldı.

IHA19 Mayıs 2023 Cuma 15:27 - Güncelleme:
İnce'nin köyünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na ezici üstünlük
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Seçimler öncesi cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin köyünde vatandaşlar tercihini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandı. Köyde kurulan 5 sandıkta toplam 980 oy alan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık üç kat fark attı. Köyde oyların yüzde 67.73'ünü Erdoğan alırken, Kılıçdaroğlu ise 322 oyla yüzde 22,5'te kaldı.

Muharrem İnce adaylıktan çekilmesine rağmen köylülerinden 57 oy aldı. Elmalık'ta Sinan Oğan'a ise 88 oy çıktı.

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