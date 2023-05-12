Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Cumhur İttifakı ortağı Mustafa Destici, A Haber canlı yayınına konuk oldu.

Destici'nin açıklamalardan satır başları şöyle:

MUHARREM İNCE'NİN ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİ

Olay gerçekten çok çirkin ve çok üzücü. Bir cumhurbaşkanı adayı seçime birkaç gün kala iki gün kala hakkında çıkarılan bir takım kaset iddiaları kumpaslarla şantajlarla cumhurbaşkanı adaylığından çekilmek zorunda bırakılıyor her ne kadar kendi açıklaması yarın seçim sonucunda zaten kazanamayacaklar bunun sorumlusu da beni ilan etmesinler diye çekildim dese de.

KILIÇDAROĞLU HEDEF SAPTIRIYOR

Kaybedeceklerini söylüyor o da biliyor. Kaybettiklerinde bunun sorumlusu beni ilan etmesinler diyor ama gerçek sebebin o olmadığını biliyoruz. Kılıçdaroğlu'nun çevresindeki grubun bu işi yaptığı çok açık ve net. Kılıçdaroğlu şimdi hedef saptırmak için ben yapmadım Rusya yaptı diyor.

İNCE'YE VE AİLESİNE YAPILMIŞ BİR KUMPAS

Burada Muharrem İnce'ye ailesine yapılmış bir kumpas var bir şantaj var ve partisine yapılmış, seçmene yapılmış bir şantaj var. Bir ara Muharrem İnce'nin oyları yüzde 10'unda üstüne çıkmıştı. Yüzde 10 ne demek aşağı yukarı 5 milyon seçmenden bahsediyoruz. 5 milyondan fazla seçmen.

SEÇMENİN HAKKI GASP EDİLDİ

Aslında Kemal Kılıçdaroğlu ve çevresindeki ekibin yaptığı bu kumpas 5 milyondan fazla seçmene de yapılmıştır. Çünkü bunların hakları gasp edilmiştir. Seçmen mağdur edilmiştir. İşin doğrusu bu. Ona gönül verenler oy verenler oy vermeyi düşünenler onların hakları gasp edilmiştir.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN MUHALEFET DESTEĞİ

Kılıçdaroğlu, HDP ve terör örgütüne söz verdi. Kılıçdaroğlu zor değil, ülkemiz için tehlikeli bir aday.