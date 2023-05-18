Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye ait olduğu iddia edilen görüntüler, seçime günler kala sosyal medya üzerinden yayıldıktan sonra İnce Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmişti. İnce'ye yapılan kaset kumpasından FETÖ-CHP işbirliği çıktı. Fotoğraf ve videoların yurtdışı menşeili farklı sitelerden alınmış görüntüler olduğu, belge ve dekontların ise internet üzerinden farklı uygulamalar vasıtasıyla üzerinde oynanmış sahte içerikler olduğu belirlendi.

CHP GENÇLİK KOLLARINDAN İNCE'YE OPERASYON

FETÖ'nün Goebbels'i olarak bilinen ve örgütün propaganda imamı olan firari Cevheri Güven ve ekibi üzerinde gönderilen sahte içeriklerin CHP Gençlik Kollarına üye kişiler tarafından WhatsApp uygulamasında kurulan gruptan dağıldığı tespit edildi. Grupta CHP Şişli Gençlik Kolları eski yöneticisi ve üyesi Ozan Özgür Doğru, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yüksek mimar olan CHP Ankara Gençlik Kolları üyesi Veli Koçak yer alırken takipçi sayısı fazla olan Ankara Kuşu Twitter hesabı sahibi Oktay Yaşar'ın üzerinden planın devreye sokulduğu ortaya çıktı.

CHP GENÇLİK KOLLARI ÜYESİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde aralarında FETÖ firarisi Cevheri Güven ve Ethem Gürbaş'ın da olduğu 19 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik farklı zamanlarda düzenlenen operasyonlarla tespit edilen 19 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Ozan Özgür Doğru tutuklanırken Veli Koçak için ise konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol hükmü uygulandı.

ANKARA KUŞU NERDE YAKALANDI

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Twitter'da "Ankara Kuşu" olarak bilinen Oktay Yaşar'ın yakalanması için çalışma başlattı. Sabah'ın haberine göre, Yaşar'ın yakalanmasına yönelik çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Firari Oktay Yaşar, günün sonunda Gelecek Partisi Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Seymen'in hukuk ofisine girişinde yakalandı.

Gelecek Partisi Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Seymen olayı doğrularken, "@ankara_kusu isimli hesabın kullanıcısı müvekkilim Oktay Yaşar, son attığı mesajlarda bu hafta içinde ifade vereceğini duyurmuştu. Bugün ifade vermeye gitmek için ofisimden Ankara KOM şube memurlarına teslim edilmiştir. Suçsuzluğuna inanıyoruz. Türk yargısına güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ'DEN GELECEK PARTİSİNE TRANSFER

Gelecek Partisi Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Seymen, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı olarak görev yaptı. İYİ Parti'den 27. Dönem Ankara Milletvekili adayı oldu. 2011 yılında Cumhuriyetin Çerkeslere asimilasyon uyguladığı yönünde görüşlere yer verdiği videosunun partide büyük tepkiyle karşılanması sebebiyle istifa etti. Gelecek Partisi Yönetim Kurulu Üyesi ve İnsan Hakları Başkan Yardımcısı görevlerini üstlenen Seymen, parti lideri Ahmet Davutoğlu'nun danışmanı olarak da partide yer alıyor.