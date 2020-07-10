İSTANBUL 28°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Temmuz 2020 Cuma / 19 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8659
  • EURO
    7,7634
  • ALTIN
    399.275
  • BIST100
    114323
Güncel

İnci kefali ile yılanın mücadelesi!

Van'da tatlı suya göç eden balığı yakalayan yılanın verdiği mücadele kameraya yansıdı. Yaklaşık bir metre boyunda olan siyah renkli bir yılanın yakaladığı inci kefali balığı uzun süre kurtulmak için çırpındı.

IHA10 Temmuz 2020 Cuma 14:01 - Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 14:01
ABONE OL

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personelleri, Karasu deltasında incelemelerde bulunurken inci kefali balığını yakalayan yılanın mücadelesine tanıklık etti. Yumurta bırakmak için tatlı suya göç eden ve karşılarına çıkan engelleri adeta uçarak geçen inci kefali balığı, bu kez bir yılana yakalandı. Yaklaşık bir metre boyunda olan siyah renkli bir yılanın yakaladığı inci kefali balığı uzun süre kurtulmak için çırpındı. Bir kısmı karada bulunan yılan, balığın verdiği mücadele karşısında suya düşmesine rağmen avını bırakmadı. Cep telefonuyla görüntülenen mücadele, daha sonra yılan ve balığın suda kaybolmasıyla sona erdi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.