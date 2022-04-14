İnci kefalinin göçü artan yağışlarla kolaylaştı

Van Gölü'ne kıyısı bulunan İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gevaş, Muradiye ve Erciş ilçeleriyle Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde 15 bin kişi geçimini inci kefalinden sağlıyor.

Geçen yıl bölgede etkili olan kuraklık nedeniyle zorlu bir göç dönemi geçiren inci kefalinin, bu yıl etkili olan yağışlar sayesinde aynı sıkıntıyı yaşaması beklenmiyor.

Karların erimeye başlaması ve yağmurun etkisiyle debileri yükselen akarsu ve derelerde, balıkların oksijen sıkıntısı yaşamadan üreme dönemini sağlıklı şekilde tamamlayacağı öngörülüyor.

Kentteki balıkçılar da tatlı sulara göçe hazırlanan inci kefali için yarın başlayacak av yasağı öncesinde son kez göle açıldı.

Bir gün önceden göle bıraktıkları ağlarını çekerek, teknelerini göl kıyısına demirleyen balıkçılar, koruma çalışmalarıyla balığın popülasyonunun artması sayesinde bereketli bir sezon geçirdiklerini belirtti.

Binlerce insanın geçim kaynağı olan inci kefalinin korunmasına yönelik çalışmaları destekleyen balıkçılar, vatandaşların da bu süre içinde kaçak avlanan balıkları almamasını ve tüketmemesini istedi.

- "BALIK GÖÇÜ İÇİN TÜM DOĞAL FAKTÖRLER UYGUN"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, AA muhabirine, Van Gölü'nün ülkenin iç sularındaki en büyük balık stokunu bünyesinde barındırdığını söyledi.

Av yasağı döneminde balıkların üremek için sürüler halinde tatlı sulara göç ettiğini anlatan Akkuş, "Bugün gölde 100'ün üzerinde tekne var. Ülkemizin iç sularında elde edilen balıkların üçte biri Van Gölü'nden çıkıyor. Ülkemizdeki diğer bölgelerde balıkçılıkla ilgili kötü haberler alırken, Van Gölü, inci kefali ile ülkenin balık deposu haline geldi. Buradan ülkemizin dört bir yanına balık gidiyor." dedi.

Kentteki ilgili kurumların da av yasağı öncesi hazırlıklarını tamamladığını belirten Akkuş, üremek için derelere göç eden balıkların kaçak avcıların hedefi haline getirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Bu yıl da balıkların korunması konusunda gerekli toplantıları yaptıklarını, alınacak önlemleri konuştuklarını aktaran Akkuş, şöyle konuştu:

"Jandarma ekipleri, dere boylarında nöbet tutacak. Merkezlerde de polis ve zabıta ekipleri balığın korunmasına yönelik çalışma yürütecek. Kolluk kuvvetleri yoğun mesai harcayacak. Balığımızı avlamayalım, satmayalım, satanları lütfen gerekli yerlere bildirelim. Geçen yıl inci kefali göçünde yaşadığımız en büyük sorunlardan biri akarsu debilerinin hızlı düşmesiydi. Çünkü geçen yıl havzada kar yağışı çok az oldu. Geçen yıla oranla bu yıl havzanın çok daha fazla kar aldığını görüyoruz. Şu an için akarsu debileri çok iyi durumda. Bu yıl kar yağışı istenilen seviyedeydi. Bu da ilkbaharda yağacak yağmur sularıyla hem göllere hem de akarsuların debilerine olumlu etki edecek. Şu an akarsu ve derelerde su seviyesi balık göçü için çok uygun. Bu nedenle geçen yıla oranla balık ölümlerinin daha az olmasını bekliyoruz. Deliçay, Bendimahi ve Karasu'da su sıcaklığı 10-11 derece. Su sıcaklığı 2 derece daha artarsa göç başlayacak."

- "ÇOK BEREKETLİ BİR YIL GEÇİRDİK"

Gölün maviliklerine bıraktığı ağları av yasağı öncesi son kez toplayan balıkçılardan Kadir Teran ise inci kefalinin korunmasına yönelik çalışmaları desteklediklerini belirtti.

Teknelerini yasak süresince kıyıya çektiklerini aktaran Teran, "Günde yaklaşık bir ton balık avladık. Çok bereketli bir yıl geçirdik. Önceki yıllardan farklı olarak hava da soğuktu ve balıkçılıktan iyi verim aldık. Yasağa ne kadar uyulursa o kadar iyi. Balığın boyu ve ağırlığı da artıyor. Bu günlerde balıkların tatlı sulara göçü başlayacak. Biz de son ağlarımızı çekip yasak boyunca limanda bekleyeceğiz. Bu süre zarfında ağlarımızın bakımını yapacağız." diye konuştu.

Balıkçı Burak Teran da bereketli bir sezon geçirdiklerine değinerek, "İnşallah gelecek sezon da böyle olur. Geçen yıl yasak döneminde balık avlanmadı, bu nedenle balık popülasyonu arttı. Balık çok olunca, balıkçılıkla uğraşan insan sayısı da arttı. Balıklar artık yumurtlamak için tatlı sulara göç edecek. Herkes bu dönemde duyarlı olsun." ifadelerini kullandı.