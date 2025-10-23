İSTANBUL 22°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ekim 2025 Perşembe / 2 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9851
  • EURO
    48,8599
  • ALTIN
    5521.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''İncinmişsin'' videosuyla tanınmıştı... Ölü bulundu
Güncel

''İncinmişsin'' videosuyla tanınmıştı... Ölü bulundu

Sosyal medyada 'incinmişsin' videosuyla tanınan Hasan Fehmi Kara, Konya'da kamyonetinde ölü bulundu.

IHA23 Ekim 2025 Perşembe 07:12 - Güncelleme:
''İncinmişsin'' videosuyla tanınmıştı... Ölü bulundu
ABONE OL

Olay, merkez Selçuklu ilçesi 6. Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kamyonet içerisinde hareketsiz bir şahıs olduğu ihbarını alan polis ekipleri olay yerine intikal etti. Yapılan incelemelerde kamyonet içerisindeki kişinin öldüğü anlaşılırken, şahsın "incinmişsin" videosuyla sosyal medyada ün kazanan evli ve 3 çocuk babası Hasan Fehmi Kara olduğu belirlendi.

Kara'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp morguna kaldırılırken, yarın kılınacak cenaze namazının ardından Konya'da defnedileceği öğrenildi.

ÖNERİLEN VİDEO

SOLOTÜRK Kayseri semalarında nefes kesti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.